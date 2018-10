Boehringer Ingelheim: Sartorato nuovo a.d. del polo chimico Bidachem Spa

Maurizio Sartorato è il nuovo Amministratore Delegato di Bidachem Spa, il polo chimico italiano del Gruppo Boehringer Ingelheim.

Sartorato, 44 anni, nato a Vigevano, ha conseguito la Laurea in Chimica presso l’Università di Pavia e un Executive MBA presso la SDA Bocconi di Milano, e può vantare una ventennale esperienza tecnica in ruoli di crescente managerialità, da Direttore di siti produttivi a Direttore Generale nel settore Chimico Farmaceutico.

Maurizio Sartorato subentra a Leonardo Ambrosini che per 18 anni ha guidato l’azienda, vedendo il polo di Fornovo San Giovanni crescere e consolidarsi, come elemento strategico, indispensabile all’interno del Gruppo Boehringer Ingelheim nella produzione di principi attivi.

“Mi sento onorato di ricevere il testimone da Leonardo Ambrosini - dichiara Maurizio Sartorato, neo Amministratore Delegato di Bidachem Spa - che in questi due decenni ha profuso il proprio impegno all’interno dell’azienda, fino a farla diventare un’eccellenza nel settore chimico farmaceutico, oltre che una realtà tecnologicamente avanzata e innovativa”.

“Sono convinto che le persone facciano davvero la differenza e in Bidachem possiamo vantare talenti preparati e appassionati al loro lavoro. Il mio impegno - prosegue Sartorato - sarà quello di continuare il percorso in cui l’azienda si è sempre distinta per sicurezza, qualità e innovazione, affrontando con tenacia le nuove sfide e cogliendo le migliori opportunità di business. Da oggi, le mie energie saranno rivolte a fare in modo che Bidachem continui ad essere il punto di riferimento per il Gruppo Boehringer Ingelheim a livello internazionale per la produzione dei nuovi Principi Attivi”.