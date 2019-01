Boeing fa volare il primo taxi. Pronte le vetture per Uber Air

Boeing è sempre piu' vicino alla produzione di taxi volanti per conto di Uber. Il colosso americano dell'aerospazio ha infatti completato con successo un primo volo di test. Il gruppo ha diffuso un video che mostra il decollo di un prototipo a guida autonoma per passeggeri, che aleggia per un pochino prima di atterrare in modo controllato.

"In un anno abbiamo fatto progressi passando da un design concettuale a un prototipo volante", ha detto in una nota Greg Hyslop, direttore tecnologico di Boeing. Il test e' avvenuto a Manassas, Virginia, ma va detto che non e' durato molto; inoltre il cosiddetto 'passenger air vehicle' (Pav) si e' semplicemente alzato verticalmente senza dunque muoversi in avanti. Il prototipo e' alimentato da una batteria che avra' una autonomia di 80 chilometri.

Boeing, attraverso la sua divisione Aurora, non e' l'unico a lavorare insieme a Uber per un futuro servizio di taxi volanti chiamato Uber Air. Anche Bell (Textron) e' un partner dell'azienda che offre un servizio alternativo al taxi tradizionale in questo campo. Nel frattempo l'arcirivale europea di Boeing, Airbus, e la startup tedesca Volocopter stanno sviluppando autonomamente i loro prototipi di taxi volanti. Resta da capire chi li fara' volare per primo. Uber punta al 2023 ma c'e' chi sostiene che ci vorra' di piu'.