Boero rafforza la propria presenza a Cuba dove progetta nuovi investimenti

Da sempre votata all’export, il Gruppo Boero si rafforza a Cuba dove è attiva con progetti di restyling di catene alberghiere ed edifici di culto. Azienda leader nell’industria delle vernici per Edilizia e Yachting, oggi ospiterà all’interno del proprio stabilimento di Rivalta Scrivia (nella foto) alcuni rappresentanti del governo Cubano, tra cui la vice ministro del Commercio estero e investimenti stranieri, Ileana Núnez Mordoche.

All’indomani della conferenza di “Presentazione sulle Opportunità di Business a Cuba”, tenutasi a Roma il 20 dicembre presso l’ambasciata cubana e focalizzata sugli investimenti nei settori dell’edilizia e delle infrastrutture, informatica, agroindustria, energie rinnovabili e tecnologia medica, la delegazione dell’Avana entra ora nel cuore della produzione e dell’eccellenza del Gruppo Boero. L’azienda genovese è una delle poche realtà industriali italiane selezionate dal governo cubano su proposta di Aicec (Agenzia per l’interscambio culturale ed economico con Cuba), controparte italiana di ProCuba (Agenzia per gli investimenti stranieri di Cuba), che ha organizzato la visita e segue le attività del Gruppo Boero nel Paese.

Il Gruppo, attraverso il brand Boero, è infatti già attivo a Cuba con progetti rilevanti, a partire dalla fornitura di pitture per interni e esterni per la manutenzione di prestigiose catene alberghiere internazionali già esistenti nella località di Varadero. Una commessa che ha segnato l’ingresso del Gruppo in questo sfidante territorio.

Il Gruppo ha inoltre contribuito alla ricostruzione della storica Chiesa di Baracoa, distrutta pesantemente dall’uragano Matthew nell’ottobre 2016, fornendo gratuitamente i prodotti vernicianti necessari al suo recupero e ha inoltre contribuito alla ricostruzione del municipio, del Museo di Colombo e della Casa dei Veterani.

Continua dunque l’espansione dell’azienda ligure all'estero anche per la divisione edilizia, con un importante +30% nel 2018 rispetto al 2017, anche grazie ad accordi sempre più ampi con diversi distributori nei Paesi esteri.

La domanda di prodotto italiano di qualità, in costante aumento, spinge inoltre la vendita di prodotti a valore aggiunto come smalti e decorativi in molti Paesi tra i quali l’Egitto, dove Boero è distribuito da gennaio 2018 ed in Iraq, unico brand internazionale presente nella regione in 3 importanti showroom. Infine, a febbraio è stata avviata la distribuzione in Armenia: un dealer storico nei prodotti per il legno affiancherà alla sua linea tutta la gamma Boero, con particolare enfasi sui prodotti decorativi.

“La visita della delegazione del governo Cubano all’interno dello stabilimento produttivo è motivo di grande orgoglio per la nostra azienda: è la conferma di essere, con la nostra lunga storia, tra le eccellenze aziendali italiane e di poter sostenere le nuove sfide commerciali internazionali con grande competenza e professionalità”, commenta Andreina Boero, presidente del gruppo italiano. Un’azienda che crede fortemente nello sviluppo dell’export e il cui obiettivo è di raddoppiare il suo peso nei prossimi cinque anni.