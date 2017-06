Bolletta elettrica, solo chi ha il servizio di maggior tutela ha l'aumento

Un aumento del 2,8% della bolletta elettrica nel mese di luglio, quando i consumi crescono per l'utilizzo diffuso dell'aria condizionata, specie quando fa così caldo. L'annuncio di ieri dell'Aeegsi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i sistemi idrici, non ha certo fatto piacere a chi le bollette le paga, pur se accompagnata dall'annuncio di un contemporaneo calo del gas più o meno della stessa percentuale. A prenderla male è stato soprattutto il Codacons, che ha parlato di una “batosta” per le famiglie italiane: “L’elettricità aumenta proprio quando si impennano i consumi degli italiani, per l’utilizzo di condizionatori e altri apparecchi elettrici durante l’estate. Siamo in presenza di una vera e propria speculazione, certificata dalla stessa Autorità che, nel motivare i rincari, parla di “andamento dell’elettricità legato a prezzi nel mercato nazionale all’ingrosso previsti in rialzo nel prossimo trimestre, derivanti dagli attesi alti consumi collegati alla stagionalità del caldo periodo estivo, giá manifestatisi nel mese di giugno particolarmente torrido”. Si tratta di rincari che appaiono ingiustificati, e che determineranno per le famiglie una stangata da 330 milioni di euro. Per tale motivo il Codacons valuterà eventuali azioni legali da intraprendere per sospendere i nuovi rincari dell’energia elettrica, compresa una denuncia in Procura per la fattispecie di aggiotaggio nei confronti degli operatori all’ingrosso”.

Bolletta elettrica, l'aumento è solo per chi ha il servizio di maggior tutela. Simone Lo Nostro, Market e ICT Director di Sorgenia: è l'occasione per passare a un prodotto digitale che permette di risparmiare

Forse però sarebbe meglio fare un po' di chiarezza: gli aumenti stabiliti dall'Aeegsi valgono solo per chi è rimasto nel servizio di maggior tutela. “Questo aumento non è per tutti. Circa il 30% di famiglie che è passato al mercato libero non avrà nessun rincaro. I 330 milioni di cui parla il Codacons quindi ricadono solo su chi è ancora nella maggior tutela. Credo anzi che questo aumento ci aiuterà a convincere molti italiani a scegliere il mercato libero, e quindi potrebbe anche essere un elemento positivo. Infatti chi sceglie offerte convenienti come la nostra, che per luce e gas nel caso di una famiglia media che consuma 2700 kw all'anno con una potenza installata di 3 kw, e un consumo di 1400 meri cubi di gas, risparmia 150/200 euro l'anno rispetto alla maggior tutela, ha la possibilità di risparmiare. La nostra è un'offerta digitale, ed è possibile misurarne la convenienza usando il nostro comparatore oppure uno dei comparatori utilizzati sul web, come Facile.it e Segugio.it. Con questi strumenti digitali, o con le informazioni che si trovano sullo stesso sito dell'Autorità, è possibile scegliere in modo facile una tariffa conveniente” dice Simone Lo Nostro, Market e ICT Director di Sorgenia. Il problema è che non tutte le offerte del mercato libero sono effettivamente convenienti: «Non tutti coloro i quali sono passati al mercato libero hanno avuto la capacità di scegliere prodotti convenienti. I più convenienti infatti sono i prodotti on line, ma solo il 10% circa di chi è passato al mercato libero ha scelto un prodotto digitale, gli altri si sono fatti convincere per telefono o da una agenzia e quasi sempre in questo modo si comprano prodotti più cari. Anche per questo noi abbiamo abbandonato questi canali. Per le famiglie abbiamo scelto il solo canale digitale che ci consente il massimo della convenienza e della trasparenza di prezzo. Già oggi questa scelta ci sta premiando in termini di risultati di vendita e per il futuro confidiamo sempre di più sulla validità dei nostri prodotti, sull'utilizzo dei comparatori, e anche sul passaparola positivo, che oltre al prezzo riguarda anche la qualità del servizio” dice ancora Lo Nostro.