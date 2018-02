Bollette a 28 giorni, ispezioni a tappeto della Gdf. Istruttoria Antitrust

Sono in corso ispezioni sui principali operatori telefonici presenti in Italia da parte del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza per verificare eventuali intese restrittive della concorrenza per la fatturazione mensile delle bollette. Lo ha confermato la Guardia di Finanza senza fornire ulteriori dettagli perche' gli accertamenti sono in corso. Una notizia che ha trovato subito il plauso delle associazioni nazionali diu difesa del consumatore.

"Ottima notizia, basta con i soprusi perpetuati dalle compagnie telefoniche" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Abbiamo presentato ormai decine di esposti tra Antitrust e Autorita' delle comunicazioni sulla questione delle bollette a 28 giorni. Non e' pensabile che tutte, o quasi, stiano magicamente aumentando le tariffe, guarda caso, dell'8,6%. E' ora, poi, che finalmente si rimborsino gli utenti e che le compagnie stornino quanto hanno indebitamente incassato a partire dal 23 giugno 2017", conclude Dona.

L'AgCom vuole accertare se le diverse società abbiano sottoscritto accordi nell'ombra sulla fatturazione delle bollette, che ridiventerà mensile, e sugli aumenti tariffari. Il 24 gennaio, quando hanno annunciato il ritorno alla tariffazione solare (mensile) a partire da aprile, Tim e Vodafone hanno anche dato conto di aumenti dell'8,6% delle tariffe su base annua. L'entrata in scena dei finanzieri lascia intendere che l'Antitrust aprirà una formale istruttoria, cioè un processo d'accusa, sul caso lamentando il presunto "coordinamento" tra le società, a danno della competizione e a danno degli utenti finali.