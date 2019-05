L'Authority controil governo: "Bollette per Alitalia, rischio aumento tariffe"

L'utilizzo di risorse a disposizione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) al fine di sostenere Alitalia presenta il rischio di un incremento delle bollette di luce e gas per le famiglie e per le imprese. E' quanto segnalato dall'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente al Governo e al Parlamento in base al contenuto degli articoli 37 e 50 del cosiddetto "Decreto crescita".



Gli articoli 37 e 50 del Decreto - segnala l'Authority - prevedono la possibilita' di utilizzare 650 milioni di euro presenti sui conti della Csea per la copertura finanziaria della misura in favore della continuita' del servizio della compagnia aerea Alitalia.



Per l'Autorita', le disposizioni, riducendo le disponibilita' finanziarie della Csea ne comprimono i margini di flessibilita', funzionali alle molteplici esigenze di copertura finanziaria degli oneri generali di sistema, "inclusa la mitigazione degli effetti per i clienti finali, in caso di forti ed inattese oscillazioni dei costi di generazione o di approvvigionamento dell'energia".



L'Arera propone quindi di modificare il testo del Decreto nella fase di conversione in legge per dare agli articoli in questione "carattere di straordinarieta' (una tantum), con riferimento esclusivo all'anno 2019, introducendo un termine di restituzione delle somme disponibili presso i conti di Csea".