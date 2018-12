BolognaFiere Cosmoprof: risultati positivi per le attività internazionali

Cosmoprof Worldwide Bologna rafforza la sua presenza nei mercati chiave per il settore beauty.

Oltre alle manifestazioni di Las Vegas con Cosmoprof North America, Hong Kong con Cosmoprof Asia e, da settembre 2018 Mumbai, con Cosmoprof India Preview, il marchio è presente come agente di vendita per le aziende internazionali in Colombia, a Belleza y Salud, e nel Sud Est Asiatico, per incrementare lo scambio commerciale tra le aziende locali e i buyer e i distributori internazionali.



L'edizione 2018 di Belleza y Salud, dal 3 al 7 ottobre, ha riunito più di 64.000 distributori e operatori che dai principali paesi del Sud America si sono ritrovati in Colombia per valutare nuove opportunità di sviluppo per il proprio business. Grazie alla stabilità politica del paese e alla situazione economica favorevole, oltre 400 aziende espositrici hanno scelto la manifestazione di Bogotá come vetrina per i propri prodotti e servizi, coprendo un'area complessiva di 17.566 mq. Grazie alle attività di vendita del network Cosmoprof, 90 aziende internazionali provenienti da Europa e Asia hanno arricchito l'offerta espositiva. 12 i paesi partecipanti: Andorra, Brasile, Bulgaria, Cina, Colombia, Corea del Sud, Francia, Germania, Italia, Perù, Spagna, Stati Uniti, Taiwan e Turchia.

5 i padiglioni internazionali presenti: Brasile con 33 aziende, Cina con 11 espositori, Germania con 9 aziende, Perù con 5 espositori e Spagna con 16 piccole e medie imprese locali.



Per il 2019, le attività della piattaoforma Cosmoprof in Sud America si rafforzeranno grazie alla collaborazione siglata recentemente in Brasile con Beauty Fair – Feira Internacional de Beleza Profissional, la manifestazione di San Paolo per i professionisti e i distributori dell’industria cosmetica locale. La collaborazione tra le due manifestazioni porterà a Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, in programma dal 14

marzo, una collettiva in rappresentanza dal Brasile, facilitando l’ingresso di buyer, distributori e retailer dell’area Sud-Americana. A settembre, per l’edizione 2019 di Beauty Fair, la collaborazione con BolognaFiere Cosmoprof faciliterà la presenza in manifestazione delle aziende internazionali.



Il Sud-Est Asiatico si è confermato un palcoscenico importante per le aziende del network Cosmoprof, come dimostrato dai risultati delle partecipazioni agli eventi organizzati in collaborazione con UBM Plc in Tailandia, Filippine, Vietnam e Malesia.

Dal 3 al 5 Maggio 2018 ASEANbeauty 2018, a Bangkok, Tailandia, ha visto la partecipazione di 235 espositori provenienti da 11 Paesi (35% internazionali, 65% domestici), e di 9.743 operatori professionali da 60 Paesi. La manifestazione ha portato a Bangkok buyer internazionali interessati a incontri di business con i più importanti marchi attivi nella regione. Sono stati 3.268 gli incontri B2B organizzati in manifestazione, e oltre 12.000 professionisti hanno partecipato a ASEANbeauty.

Dal 30 Maggio all'1 Giugno si è svolta Philbeauty, a Manila, nelle Filippine. L'evento ha coinvolto oltre 200 aziende provenienti da 24 Paesi e specializzate in prodotto finito, specificatamente in hair, make-up e skincare, ma anche in packaging, materie prime e ingredienti, macchinari e accessori. 8 i padiglioni in rappresentanza di Cina, Corea, Emirati Arabi, India, Malesia, Singapore, Taiwan, Tailandia. A disposizione degli oltre 5.000 professionisti intervenuti nel corso di questa edizione da 19 Paesi nel mondo, dai contoterzisti ai direttori Ricerca & Sviluppo, dagli specialisti di ambulatorio ai titolari di salone e agli operatori professionali, seminari, dimostrazioni live di prodotto e un contest dedicato al mondo degli hairstylist e dei make-up artist locali.

Vietbeauty 2018, a Ho Chi Minh, Vietnam, dal 19 al 21 Luglio, ha visto la partecipazione di 8.182 operatori provenienti da 33 paesi e regioni, in aumento del 32% rispetto al 2017, e di 176 aziende con 250 brand, in crescita del 35% rispetto all'edizione precedente. L'attività di vendita di Cosmoprof ha portato ad un notevole incremento delle presenze internazionali, con l'80% delle aziende espositrici provenienti dall'estero. In crescita anche le presenze di buyer internazionali.

A Beauty Export, dal 5 all'8 Ottobre a Kuala Lumpur, Malesia, sono stati 14.218 gli operatori professionali che hanno visitato la manifestazione. Il 45% delle 322 aziende espositrici proveniva dall'estero: un dato in crescita rispetto al 2017, a dimostrazione dell'importante ruolo svolto dal network Cosmoprof nella promozione dell'evento fuori dai confini nazionali. 10 i paesi rappresentati: Cina, Corea, Giappone, Singapore, Taiwan, Tailandia e, per la prima volta, Brasile, Hong Kong, India e Ungheria.