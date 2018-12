Dopo l'acquisizione da parte di BolognaFiere Cosmoprof si consolidano i progetti del Gruppo Health and Beauty

Consolidare la posizione nei mercati e mettere le basi per nuovi progetti comuni: questa è la strategia decisa da BolognaFiere Cosmoprof, la società del gruppo BolognaFiere organizzatrice delle manifestazioni del network internazionale Cosmoprof, e dal gruppo tedesco Health and Beauty, specializzato nell’editoria professionale e in eventi rivolti al settore professional beauty, dopo la recente acquisizione.



Il gruppo Health & Beauty ha portato a termine gli appuntamenti fieristici del 2018 della piattaforma Beauty Forum con ottimi risultati: in Germania, con gli appuntamenti di Monaco di Baviera e Lipsia; in Svizzera, a Zurigo; in Francia con l’evento di Parigi; in Polonia con tre appuntamenti a Varsavia; in Ungheria, a Budapest; in Romania, a Cluj-Napoca; in Grecia (Atene), Slovacchia (Trencin), in Slovenia (Lubiana) e in Macedonia grazie ad accordi di licenza.



Tra gli addetti ai lavori in Europa, cresce la reputazione del format, diffuso in 10 paesi, con 1.600 aziende e 130.000 operatori professionali. Beauty Forum è considerato il modello di appuntamento fieristico più performante per rispondere alle nuove esigenze imposte dal mercato per i settori dell’estetica professionale e del nail.

Per il 2019, nuovi investimenti sono in programma nell’ambito dell’attività editoriale di Health and Beauty. Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti di digital publishing, con l’incremento delle piattaforme digitali dedicate agli operatori del settore. L’introduzione di nuove tecnologie e soluzioni software permetterà di rafforzare la diffusione dei contenuti proposti dalle riviste trade di proprietà del gruppo. Tra le più importanti, COSSMA, dedicata al settore degli ingredienti, del packaging e del manifatturiero, e BEAUTY FORUM, con 12 edizioni diffuse in Europa focalizzate sui temi di maggior impatto per gli operatori e le aziende dei segmenti estetica professionale e nail.



Tra gli obiettivi per il prossimo anno del gruppo Health and Beauty, non solo le iniziative dedicate al b2b, ma anche al b2c, con un nuovo appuntamento per i BUNTE Beauty Days, organizzati in collaborazione con il settimanale tedesco BUNTE. L’edizione 2018, svoltasi a Monaco il 27 e 28 ottobre, ha visto la partecipazione di oltre 10.000 visitatori, appassionati del mondo della cosmetica, dei trattamenti benessere e delle terapie antiage. Sono state 100 le aziende che hanno partecipato all’evento, e 45 esperti, influencer e opinion leader tedeschi hanno presentato le ultimissime tendenze e i prodotti più innovativi per il mercato. Per il 2019, i BUNTE Beauty Days saranno a Monaco, parte del programma di Beauty Forum, e, il 15 e 16 giugno, a Düsseldorf, con nuovi appuntamenti e contenuti.



Il Gruppo BolognaFiere ha portato il format Cosmoprof in tutto il mondo. Oltre agli eventi a marchio Cosmoprof a Bologna, Las Vegas, Mumbai e Hong Kong (con Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof North America, Cosmoprof India Preview e Cosmoprof Asia), il gruppo partecipa in qualità di agente di vendita internazionale a manifestazioni dedicate al mondo beauty in mercati strategici per la crescita del settore: Belleza y Salud 2018, in Colombia, a Bogotá, e AseanBeauty (Thailandia), PhilBeauty (Filippine), VietBeauty (Vietnam) e BeautyExpo (Malesia) nel Sud-Est Asiatico. Dal 2019, si rafforza il presidio della piattaforma Cosmoprof in Sud America, grazie alla collaborazione con Beauty Fair – Feira Internacional de Beleza Profissional, la manifestazione di San Paolo, in Brasile, per i professionisti e i distributori dell’industria cosmetica locale.