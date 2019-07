Bond, è già effetto Lagarde. Spread, continua la discesa a 220. Borse positive

In attesa che la Commissione Ue ritiri oggi la raccomandazione di procedura per debito eccessivo, ritenendo i conti pubblici italiani del 2019 in linea con il Patto di Stabilità (queste solo le aspettative), sui mercati continua la corsa ai titoli di Stato italiani, favorita dalla convinzione che la Bce, in completa continuità con Mario Draghi anche nell'era Lagarde, entrerà presto in campo e dalla correzione dei conti operata dal governo Conte: apre infatti a 215,6 punti lo spread tra Btp e Bund, col rendimento del decennale italiano all'1,76% sul mercato secondario. Ieri il rendimento dei Btp decennali era sceso a 1,84%. e il differenziale calato a 221 punti base, minimo da luglio 2018.

Dopo le prime battute però, lo spread è risalito a 220 punti base, coplice la discesa del Bund, comunque due punti in meno dell'ultimo riferimento. Il rendimento dei titoli di Stato italiani e' poi risalito all'1,81%. Il rendimento del Bund tedesco a 10 anni e' pari a -0,39%. Come sottolineato da alcuni analisti a proposito dei nuovi minimi toccati dal rendimento dei decennali tedeschi, "sui mercati domina l'effetto Lagarde".

Il secondo record di fila dello S&P 500 invece alimenta una moderata fiducia sui listini europei, fiducia incentivata anche dall’atteggiamento da "colomba" delle principali banche centrali. Su ambedue le sponde dell'Atlantico. I listini del Vecchio Continente viaggiano sopra la parità. A Milano il Ftse mib registra nei primi scambi un +0,15%, il Ftse 100 a Londra un +0,21%, e il Dax a Francoforte un +0,21%. A Parigi il Cac 40 avanza dello 0,06%.

L'ottimismo dato dalla tregua commerciale raggiunta da Usa e Cina sabato scorso è stato smorzato dalla possibilità di altri dazi su importazioni Ue per via della duratura disputa sui sussidi a Boeing e Airbus, ma gli investitori scommettono sul fatto che dal fronte Washington Pechino arrivi altro newsflow positivo per quanto riguarda la disputa commerciale, in assenza di dettagli concreti e di date precise sui prossimi incontri. Neutralizzando l’incertezza futura che aleggia sulla crescita economica mondiale.

Sull'azionario milanese prosegue in recupero Atlantia (+1%) in attesa di novita' sulla possibile revoca della concessione autostradale, mentre continua il rialzo per le utility a partire da Enel (+0,9%) e Terna (+0,76%) che beneficiano del calo dei rendimenti sui titoli di Stato e quindi della riduzione dei costi sul loro debito. Male Saipem che lascia sul terreno il 2,5% con il petrolio che ieri ha perso il 4%, deboli anche le banche a partire da Intesa Sanpaolo con Jefferies che ha tagliato il giudizio a underperform con target a 1,70 euro.



Sul fronte macro, oggi attesa per i dati sui Pmi servizi in Europa mentre il dato del Pmi Caixin cinese ha mostrato una flessione a 52 punti dai 52,7 di maggio, la lettura peggiore da 4 mesi ma comunque superiore ai 50 punti. Sul mercato valutario l'euro si indebolisce leggermente contro il dollaro a 1,1269 (da 1,129 ieri in chiusura), mentre lo yen si rafforza con l'euro che scende a 121,33 (da 122,12) e il dollaro/yen che scivola a 107,64 (da 108,11). In lieve recupero in avvio il petrolio dopo il brusco calo della vigilia, con il Brent che ieri aveva perso il 4% e oggi risale dello 0,27% a 62,57 dollari mentre il Wti avanza dello 0,28% a 56,41 dollari.

Dall'altra parte del globo, chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei cede lo 0,53% a 21.638,16 punti. Sul morale degli investitori ha inciso anche il rinnovato timore sull'apertura di un nuovo fronte di dazi commerciali tra Usa ed Unione Europea. Sul fronte valutario si e' registrato un apprezzamento dello yen nei confronti del dollaro, altro fattore che incide negativamente sui titoli delle grandi aziende esportatrici nipponiche. Le Borse cinesi viaggiano in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai segna nelle primissime battute un calo dello 0,40%, a 3.031,83 punti, mentre quello di Shenzhen per lo 0,39%, a quota 1.1612,79.

A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto 69,25 punti, lo 0,26%, a quota 26.786,68. L'S&P 500 ha guadagnato 8,68 punti, lo 0,29%, a quota 2.973,01. Il Nasdaq Composite e' salito di 17,93 punti, lo 0,22%, a quota 8.109,09. Il Wti ad agosto ha ceduto il 4,8% a 56,25 dollari al barile nonostante l'accordo raggiunto dall'Opec+ di estendere il taglio alla produzione per altri nove mesi. Nel reddito fisso, i prezzi dei Treasury sono tornati a salire con indicazioni da "colomba" dalle banche centrali.



Il governatore della Bank of England, Mark Carney, ha messo in guardia contro gli effetti negativi di una guerra commerciale sulla crescita mondiale e britannica. Come atteso, la banca centrale australiana ha tagliato i tassi per la seconda volta di fila, di 25 punti base all'1%. Il decennale ha finito con rendimenti - che si muovono inversamente ai prezzi - in calo di 5,5 punti base all'1,978%, minimo dal novembre del 2016; quello di ieri e' stato il calo maggiore del rendimento del titolo benchmark da un mese. Il rendimento del trentennale ha ceduto 4,9 punti base al 2,508%, minimo dall'ottobre del 2016. Il rendimento del titolo a due anni e' sceso di 2,4 punti base all'1,765%. Sul fronte valutario, un euro comprava 1,1293 dollari, una sterlina acquistava 1,2598 dollari e un biglietto verde veniva scambiato per 107,85 yen.

(Articolo in fase di aggiornamento)