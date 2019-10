MANOVRA: APPELLO BONOMI A CONTE, 'STUPITECI! ITALIA E' FERMA, DICA TRE COSE ESSENZIALI PER RILANCIO'

Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, lancia un appello al premier Giuseppe Conte: "Chiediamo una legge di bilancio che renda evidente che la lezione è stata compresa. Non parlateci di nuovo Umanesimo e di nuovo Rinascimento: l'appello che rivolgiamo a Conte è uno solo: questa volta, stupiteci! L'Italia è ferma. Ci dica tre cose essenziali che il suo Governo intende fare per rilanciarla".

Bonomi al governo: no a tasse sul contante ma tagli veri a spesa pubblica

"Lasciate perdere l'idea di tassare il contante: chi lo usa per evadere non lo depositerà in banca e dalla tassa sarà immune, a esserne colpiti sarebbero milioni di italiani incolpevoli". Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento all'assemblea generale dell'associazione riunita al Teatro alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del premier Giuseppe Conte.

MANOVRA: BONOMI, 'DEFICIT E DEBITO VANNO RIDOTTI, INTERESSE NOSTRI FIGLI'

"Deficit e debito vanno ridotti non perché ce lo chiede o impone l'Europa, ma perché è primario interesse nostro, dei nostri figli". Lo afferma alll'assemblea di Assolombarda il presidente Carlo Bonomi.

MANOVRA: BONOMI, 'SE DISCONTINUITA' SPREAD A 80-90, DISCESA A 140 NON BASTA'

Lo spread sceso a 140-150 punti base "sembra accontentare tutti". Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella sua relazione all'assemblea. "Al contrario, una legge di bilancio di forte discontinuità potrebbe ancorarci a quota 80-90 punti, e quello sì che sarebbe un dividendo corposo e strutturale".

LAVORO: BONOMI, 'ABBATTERE CUNEO FISCALE CON 13 O 14 MLD, NON CERTO 2 MLD'

"Non servono pochi miliardi di abbattimento del cuneo, ne servono almeno 13 o 14, non certo i 2 miliardi e qualcosa di cui leggiamo nel Nadef". Lo dice Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, nella sua relazione all'assemblea.

ALITALIA: BONOMI, 'NO A TASSE SU AEREI E MERENDINE PER FINANZIARE BUCO'

"Non diteci che volete tassare merendine e biglietti aerei per finanziare il buco contributivo dell'Alitalia". Lo dice il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a Milano,

GOVERNO: BONOMI A CONTE, 'BENE NUOVO TONO, NON DIMENTICHIAMO 14 MESI PRECEDENTI'

Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, apprezza "vivamente" il "nuovo tono" del premier Giuseppe Conte nella sua relazione per l'assemblea. Nuovo tono di "profondo rispetto istituzionale, di deliberata costruttività nei confronti dell'Europa e del rispetto delle sue regole. Di ascolto vero con le parti sociali". Ma, aggiunge, "non dimentichiamo quello che abbiamo visto e sentito nei 14 mesi precedenti. Non dimentichiamo - continua - che quel Governo ha promesso di cancellare la povertà, invece ci ha restituito la stagnazione".

LAVORO: BONOMI, 'NON C'E' BISOGNO DI SALARIO MINIMO, PIU' WELFARE AZIENDALE'

Sul lavoro "serve più sostenibilità sociale" e "non c'è affatto bisogno del salario minimo per legge il cui effetto sarebbe solo di disincentivare tutto ciò che oggi sempre più dobbiamo condividere e realizzare insieme al sindacato nei contratti, come il welfare aziendale e il diritto alla formazione permanente". Lo dice il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi.

INDUSTRIA 4.0: BONOMI, 'NON SOLO CONFERMARLA, SI' A PIANO PLURIENNALE PER RICERCA'

Nei prossimi mesi, "serve non solo la conferma integrale di industria 4.0: occorre una scelta pluriennale di sostegno strutturale alla ricerca e allo sviluppo, senza la quale non cresciamo nelle catene di valore e non risaliamo in termini di produttività". Lo dice Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, in assemblea.

ALITALIA: BONOMI, 'PRESTITO PONTE DIVENTATO PERMANENTE, NON E' SOLUZIONE MERCATO'

"Questa di Assolombarda è la mia terza assemblea e a ognuna di queste mi sono dovuto rivolgere a un Governo diverso: a ogni assemblea ci siamo trovati un Governo che ci diceva che per Alitalia dietro l'angolo c'era una soluzione di mercato, con un prestito ponte che doveva durare tre mesi. Sono passati più di 28 mesi: il prestito ponte è diventato permanente". E' la stoccata di Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, al Governo sul tema Alitalia. "Quella indicata ancora oggi non è una soluzione di mercato: è ristatalizzarla", aggiunge.

GOVERNO: BONOMI, 'NON SI GUIDA PAESE DA BALCONE O SPIAGGIA'

All'Italia serve "una svolta civile" e "non si guida il Paese da un balcone o da una spiaggia". Lo dice il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, in assemblea a Milano. Secondo Bonomi, la svolta "deve manifestarsi nei comportamenti di tutti, prima che nelle deleghe alla politica".

INFORTUNI: BONOMI, 'STATO DEVE FARE DI PIU' CONTRO LE MORTI SUL LAVORO'

"Dobbiamo fare meglio contro le morti sul lavoro, lo Stato deve impegnarsi di più". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, in assemblea a Milano.

CLIMA: BONOMI, 'PROBLEMA NON E' SAPONE SFUSO, CHIUDERE CICLO RIFIUTI'

- All'Italia serve "maggiore sostenibilità ambientale", ma "con tutto il rispetto, il problema fondamentale italiano non è oggi sussidiare il sapone sfuso o la pasta alla spina. Il problema numero uno nell'ambito non energetico è chiudere integralmente il ciclo del trattamento dei rifiuti, industriali e urbani". E' quanto fa notare Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, nella sua relazione all'assemblea.

ASSOLOMBARDA: BONOMI CITA METODO MILANO, 'COSTRUIAMO FONDAMENTA ITALIA NUOVA'

Carlo Bonomi chiude il suo intervento all'assemblea di Assolombarda con un appello alla società civile: il modello a cui guardare è "il Metodo Milano, che affonda le sue radici nei Secoli", dice il presidente di Assolombarda. "E' il metodo che ci ha portato a vincere Expo 2015" o che è valso "il successo per la candidatura alle Olimpiadi 2026". Secondo Bonomi, "credere che sia solo la politica, dall'alto, a cambiare l'Italia e a ridare impulso alla crescita è una pericolosa illusione che non dà risultati". Bisogna costruire "fondamenta civili ed economiche di un'Italia nuova e più giusta dal basso, noi tutti insieme, oppure un Paese a demografia a picco e bassa produttività non sarà capace della svolta civile che è più che mai necessaria".