Bonus casa: dai mobili al verde, ecco tutte le detrazioni del 2018. La guida

Tassi vicini ai minimi storici, prezzi degli immobili che stanno iniziando a risalire nei grandi centri, in particolare al Nord, mentre sono ancora stabili o in leggero calo nelle città di piccole dimensioni e nelle periferie e la conferma di bonus per ristrutturazioni immobiliari: per chi vuole comprare o anche solo ristrutturare casa lo scenario raramente è stato raramente, ma come approfittarne nel concreto? Quella delle agevolazioni fiscali (cui spesso possono sommarsi agevolazioni su base regionale, ad esempio la possibilità di ampliare gli spazi esistenti anche tramite il recupero di locali prima non abitabili) è un “mare vasto”: al momento esistono infatti agevolazioni per spese di ristrutturazione, per l’acquisto di mobili e arredi, Ecobonus per interventi finalizzati al risparmio energetico, bonus verde per giardini, terrazze e recinzioni, bonus per interventi condominiali ed anche un sisma bonus.



Le spese dovranno essere documentate



Il punto di partenza, ovviamente, è che le spese per cui si chiede la detrazione dovranno essere tutte documentate, ossia la ditta o il professionista (sono ammissibili anche le spese per prestazione professionale) che esegue i lavori dovranno rilasciare al committente privato (o al condominio) regolare fattura. Questo perché l’intento dei bonus è duplice: da un lato incentivare il recupero o la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, dall’altro combattere il “nero” e ridurre così l’area di evasione.



Ma quali sono le misure specifiche che consentiranno agli italiani di ottenere uno “sconto fiscale” sulle spese per i loro immobili? Anzitutto, la legge finanziaria ha prorogato anche per il 2018 il bonus ristrutturazioni e mobili, la detrazione fiscale (Irpef o Ires) del 50% delle spese fino ad un massimo di 96 mila euro sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia tra il primo gennaio e il 31 dicembre di quest’anno. Dal primo gennaio del prossimo anno si tornerà invece alla misura originaria che prevede una detrazione pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un limite di 48 mila euro per ciascuna unità immobiliare.



Ogni spesa ha la sua detrazione



In particolare la detrazione spetta per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali (ossia su condomini), ovvero per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze.



L’Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco della tipologia di lavori di manutenzione ordinaria per i quali spetta il bonus, tra questi i più interessanti sono quelli relativi all’installazione di ascensori e scale di sicurezza, alla realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, alla sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande ovvero alla modifica di materiale o tipologia di infisso, al rifacimento di scale e rampe, alla recinzione dell’area privata o alla costruzione di scale interne.



Ecobonus: per i condomini detrazione al 75%



Per quanto riguarda poi l’Ecobonus, previsto per i lavori di riqualificazione energetica effettuati entro il 31 dicembre di quest’anno (se abitazione privata), ovvero entro il 2021 (se condomini), si ha invece diritto a una detrazione Irpef pari al 65% delle spese sostenute, salvo che nel caso di lavori relativi a sostituzione e posa in opera di infissi, sostituzione e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie a condensazione e a biomassa e per l’installazione di schermature solari, per i quali la detrazione si riduce al 50%. Restano dunque al 65% le spese per coibentazione e istallazione pavimenti per il miglioramento termico dell’edificio, piuttosto che gli interventi di domotica, ossia l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.



Da notare tuttavia che per i condomini la misura prevede un’aliquota ancora più interessante, pari al 75% delle spese. Quanto ai tetti di spesa, si va dai 100 mila euro per la riqualificazione energetica, ai 60 mila euro per interventi sull’involucro dell’edificio (esempio il rifacimento delle facciate), nonché per installazione di pannelli solari per produrre acqua calda per usi domestici o industriali (ma anche per coprire il fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive o case di ricovero, istituti scolastici e università), per scendere a 30 mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o l’istallazione di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza.



La novità del bonus verde



E’ stato poi introdotto il bonus verde, ovvero la detrazione del 36% (fino a un massimo di 5.000 euro) delle spese per la cura di giardini e terrazzi privati, mentre ha trovato conferma la proroga al 31 dicembre di quest’anno del bonus per l’acquisto di mobili e arredi (ma anche grandi elettrodomestici di classe almeno pari ad A+) pari al 50% delle spese sostenute fino al limite di 10 mila euro. Tale detrazione andrà richiesta in sede di dichiarazione dei redditi e verrà “spalmata” in dieci rate di pari importo.



Confermato infine anche il “sisma bonus”, che prevede, per lavori effettuati dal primo gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, una detrazione pari al 70% oppure al 80% in caso di riduzione di due classi di rischio. La detrazione sale ulteriormente al 85% nel caso in cui l’intervento sia effettuato da condomini.