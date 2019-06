Boom della stampa (cattolica) in Francia. Rumors

C'è un polo editoriale cattolico che vale più di un milione di copie e raggiunge questa diffusione pagata principalmente con un quotidiano, un settimanale e un mensile.

Succede in Francia e l'editrice è il gruppo Bayard, controllato dalla famiglia religiosa degli Agostiniani dell'Assunzione che mandano in stampa il quotidiano La Croix, il settimanale Le Pèlerin e il mensile Notre Temps. Adesso la scommessa è aggiungere un ulteriore tassello al sistema di testate con un settimanale riservato agli abbonati de La Croix (circa 90 mila). Del resto, scrive Italia Oggi, il quotidiano è anche la pubblicazione maggiormente sotto i riflettori sia per le posizioni prese in materia sociale sia perché, editorialmente parlando, è stato tra i primi quotidiani cattolici a varare due anni fa La Croix international (international.la-croix.com), sito d'informazione che traduce in inglese i migliori articoli della testata transalpina.

Oggi il gruppo Bayard, che in Italia può avere come omologhi il gruppo dei Paolini di Famiglia Cristiana o anche Avvenire della Cei (Conferenza episcopale italiana), muove un giro d'affari da 350 milioni di euro, di cui il 25% proviene dall'estero.