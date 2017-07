Boom di nuovi abbonati per Netflix

Una crescita degli utenti di gran lunga superiore alle stime degli analisti ha spinto Netflix ha raggiungere livelli record ieri nel dopo mercato a Wall Street. Il titolo del sito di video in streaming ha festeggiato così una trimestrale in cui gli utili hanno leggermente deluso mentre ricavi e stime per il futuro sono stati ben oltre le attese degli analisti. Nei tre mesi chiusi il 30 giugno scorso, Netflix ha registrato 66 milioni di dollari di utili (+60% annuo) o 15 centesimi per azione contro un consenso per 16 centesimi. Le vendite sono arrivate a 2,79 miliardi di dollari (+32%), oltre i calcoli degli analisti per 2,76 miliardi.

Nel periodo, che storicamente è debole per l'azienda famosa per serie originali come "Orange is the new black" e "House of cards", i nuovi iscritti sono stati 5,2 milioni rispetto ai 3,23 milioni previsti dagli esperti; del totale, 1,07 milioni sono stati conquistati in Usa e 4,14 milioni sono stati reclutati all'estero. Gli iscritti al di fuori degli Usa, pari a 52 milioni, per la prima volta hanno superato quelli in Usa rappresentando il 50,1% del totale. Per il terzo trimestre fiscale, quello in corso, Netflix si aspetta 4,4 milioni di nuovi iscritti, ricavi per 2,96 miliardi di dollari e utili per 143 milioni di dollari. Si tratta di previsioni che hanno stracciato le attese degli analisti. La seduta di ieri era finita con il titolo Netflix che aveva aggiunto lo 0,36% a 161,7 dollari. Nel dopo mercato ha guadagnato il 10,6% intorno ai 179 dollari proseguendo un rally che da inizio 2017 è pari a un incremento di quasi il 31% e negli ultimi 12 mesi del 64,3%.