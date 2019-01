Boom Quota 100, quasi 5.000 domande. Salvini: alla faccia di Fornero e Monti

Partenza con il piede giusto per Quota 100. Stando ai numeri forniti dal Civ dell'Inps, il consiglio di indirizzo e vigilanza, sono quasi 5.000 le domande arrivate già all'istituto per chiedere di andare in pensione con una delle misure per il pensionamento anticipato previste dal decreto appena varato dal governo.

Il presidente del Civ, Guglielmo Loy, ha fornito il dettaglio delle richieste: alle 17 di oggi, 1892 sono arrivate per via telematica e 2697 e attraverso i patronati ma - ha aggiunto - "tantissime persone si sono presentate nelle sedi dell'Istituto per informazioni su Quota 100 e sul reddito di cittadinanza". Numeri confermati, in un secondo momento, dallo stesso Istituto.

"I dati delle domande di pensione arrivate all'Inps e soprattutto le tantissime persone che si presentano nelle sedi dell'istituto per informazioni su quota 100 e reddito cittadinanza - ha detto Loy - pongono, con urgenza, il tema di come rafforzare la collaborazione con gli intermediari, a partire dai Patronati e dai Caf. Già oggi, oltre il 70 % delle prestazioni assistenziali e previdenziali vengono inoltrate da queste realtà di tutela sociale. È opportuno che il legislatore sostenga concretamente queste realtà anche nella delicata fase consulenziale propedeutica alla scelta consapevole delle persone nel richiedere la prestazione".

Pensioni, Salvini: partenza sprint quota 100, già 5mila domande - "Partenza sprint di quota 100, al secondo giorno gia' 5.000 domande! Alla faccia di Fornero e Monti, gli italiani apprezzano! #dalleparoleaifatti". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Pensioni, Di Maio: dicevano quota 100 irrealizzabile. L'abbiamo fatta - Il ministro e vicepremier Luigi Di Maio torna a commentare positivamente, in un testo postato sulla sua pagina Instagram, il provvedimento su quota 100 varato dal Governo, sulla base delle ultime cifre ufficiali. "Quota100 non funzionerà" "Pochissimi aderiranno a Quota100" "Quota100 non basta" "Quota100 è un bluff" "Quota100 operazione di facciata". Così dicevano tutti. Dicevano che era irrealizzabile. Noi invece - sottolinea Di Maio - l'abbiamo fatta ed ecco i risultati da un'agenzia che mi hanno girato poco fa: "Sono quasi 5.000 le domande arrivate già all'Inps per chiedere di andare in pensione con la cosiddetta quota 100 o con le altre misure previste dal Decreto del Governo. Lo fa sapere il presidente del Civ dell'Inps, Guglielmo Loy, sottolineando che queste sono arrivate per via telematica (1.892 prima delle 17) e attraverso i patronati (2.697) ma che "tantissime persone si sono presentate nelle sedi dell'Istituto per informazioni su quota 100". "Smettiamola di ascoltare i menagrami - conclude il vicepremier - abbiamo dato l'opportunità a chi ha lavorato una vita intera di esercitare un proprio diritto. Con le uscite di quota 100 e lo sblocco del turn over si apriranno tantissime opportunità di lavoro per i nostri giovani. Parte il ricambio generazionale! Stiamo realizzando quello che abbiamo detto e i risultati si cominciano a vedere". E siamo solo all'inizio!.