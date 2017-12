Borsa, anno di svolta per l'Aim: 24 nuove Ipo, raccolta cresciuta di 6 volte

Sono state 24 le nuove quotazioni (di cui 8 spac) sull'Aim Italia nel 2017, il listino di Borsa Italiana dedicato alle Pmi, più che raddoppiate (+118%) rispetto all'anno precedente con una raccolta di capitali di 1,3 miliardi di euro. Erano state 11 le Ipo nel 2016. E questo grazie all'introduzione dei Pir, i Piani individuali di risparmio, che ne hanno favorito l'aporodo sul mercato.

Si tratta di Illa, Gel, DBA Group, IDeaMI, Alkemy Equita Group, Portale Sardegna, Industrial Stars of Italy 3, Spactiv, Neodecortech, Capital For Progress 2, EPS Equita PEP, Alfio Bardolla Training Group, Sprintitaly, SIT Group, Glenalta, Pharmanutra, Culti Milano, Digital360, Finlogic, WIIT, TPS, Crescita, Telesia, Orsero, Health Italia, per una capitalizzazione totale pari a 1,8 miliardi di euro. Sono i risultati dell’Osservatorio AIM Italia relativi all’analisi delle IPO avvenute nel 2017 effettuata da Ir Top Consulting, società specializzata nella consulenza sulle investor relations.

La raccolta (equity) nelle Ipo del 2017 è stata pari a 1,26 miliardi, 6 volte rispetto al 2016 (208 milioni nel 2016), di cui l'86% derivante dalle Spac. Il dato mediano di raccolta nel 2017 è pari a 17,7 milioni, mentre il flottante delle Ipo nel 2017 si attesta in media al 26% (Spac escluse). Il settore Finanza è al primo posto per numero di nuove quotazioni (38%), seguito da Industria e Servizi (rispettivamente 17%). Le nuove Ipo provengono per il 67% dalla Lombardia, seguite dal Lazio (8%) e dall'Emilia Romagna (4%). Le società del settore finanza presentano la raccolta maggiore. Attualmente Aim conta 95 società (+23%), la capitalizzazione è pari a 5,7 miliardi di euro (+96%), la raccolta totale di capitale (Ipo e operazioni sul secondario) è superiore a 2,6 miliardi di euro.

Per Anna Lambiase, amministratore delegato di IR Top Consulting, "il 2017 è stato l'anno di svolta dell'Aim, che ha confermato la sua funzione di finanza alternativa al canale bancario, favorendo la raccolta di capitale per lo sviluppo delle Pmi. I Pir hanno giocato un ruolo strategico nella crescita del mercato, catalizzando l'interesse di nuovi investitori istituzionali e professionali, con effetti positivi riscontrati nell'incremento della liquidità di Aim che ha segnato una crescita di 6 volte rispetto alla media del 2016, delle perfomance azionarie e del numero di Ipo".