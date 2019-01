Borsa: apertura in rialzo. Spread sotto 270 punti

Le Borse europee aprono in rialzo: a Francoforte l'indice Dax guadagna lo 0,43%, a 10.814,39 punti. A Parigi l'indice Cac sale dello 0,46% a 4.758,89 punti. A Londra l'indice Ftse 100 cresce dello 0,44% a 6.867,27 punti.

Borsa: apertura in rialzo, Ftse Mib +0,51%

Apertura di seduta in rialzo per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,51% a 18.927 punti. All Share sul +0,54%.

Titoli Stato: spread Btp/Bund a 268,9 punti in avvio

Lo spread tra Btp e Bund apre a 268,9 punti, poco mosso rispetto alla chiusura di venerdi'. Il rendimento del decennale si attesta al 2,866%.

Borsa Tokyo: chiude a +2,4% su scia di Wall Street

La Borsa di Tokyo ha chiuso con un forte rialzo di oltre due punti percentuali, sulla scia dei rally delle piazze europee e di Wall Street. L'indice Nikkei ha guadagnato il 2,44% attestandosi a quota 20.038,97 mentre l'indice Topix e' cresciuto del 2,81%, a quota 1.512,53. La Borsa nipponica ha cosi' recuperato le perdite di venerdi', quando aveva ceduto il 2,26% al termine di una settimana di forte ribasso per le preoccupazioni per l'andamento dell'economia globale e per un rallentamento degli Usa.