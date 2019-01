Borsa, la Cina spinge Piazza Affari e le europee

La chiusura positiva nella notte delle borse cinesi fa da traino per un inizio di giornata nel segno del rialzo in Europa, con il Ftse Mib che sale di circa l'1,3% nelle prime battute di contrattazioni. L'andamento del prezzo del petrolio, con il Brent che sale da quattro giorni di fila, spinge l'energia: in spolvero Eni (+2%), corre Saipem (+3,33%). Bene il comparto finanziario, con Unicredit e Ubi che guadagnano oltre 2,5 punti percentuali. Prosegue il recupero per Telecom Italia (+1,5%), rimbalzano il lusso e l'industria.

Su le europee, miste le asiatiche

Bene anche le principali borse europee che aprono in rialzo. A Londra, l'indice Ftse 100 sale dell'1,06%. A Francoforte, il Dax 30 guadagna l'1,24%. A Parigi, il Cac 40 avanza dell'1,13%. Andamento misto per le Borse asiatiche. Tokyo riapre e al suo primo giorno di contrattazioni perde il 2,26%, sulla scia del tonfo di Apple, che ieri a Wall Street ha perso il 10%. In compenso Hong Kong e Shanghai rimbalzano, dopo i cali di ieri, sempre legati a Apple. Hong Kong e' in rialzo dell'1,5% e Shanghai cresce dell'1,7%.