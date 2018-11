Borse europee miste. Spread Btp-Bund sotto 300 punti

Borse europee: diventano miste, Milano vira in negativo

Dopo un avvio in prudente rialzo, le Borse europee s'indeboliscono e diventano miste. Milano e Francoforte virano in negativo. Sui mercati pesano le tensioni tra Roma e Bruxelles. Domani scadono i tempi concessi dall'Ue all'Italia per le correzioni alla manovra economica. Londra avanza dello 0,66%, grazie agli energetici. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,43%, appesantito da bancari e auto. Francoforte cede lo 0,4% e Parigi e' invariata.

Tim: corre in borsa (+5,4%) su progetto rete unica





Tim corre in Borsa sul progetto del governo, favorevole all'integrazione in un'unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber. Il titolo registra un progresso del 5,43% a 0,544 euro, con volumi sostenuti di scambio.

Titoli Stato: spread Btp-Bund apre in calo sotto 300 punti

Lo spread tra Btp italiani e i Bund tedeschi apre in calo a 298 punti, dopo aver chiuso venerdi' scorso a quota 301 punti. Il tasso del rendimento si attesta al 3,392% contro il 3,422% della chiusura di venerdi' scorso.