Borsa: avvio cauto con Europa. Spread apre poco mosso a 244 punti

Mercato azionario incerto e senza una direzione precisa nella prima parte, con gli indici parcheggiati vicino alla parità, in sintonia con le altre borse Ue, dopo il buon rialzo di ieri. Ftse Mib sul -0,07% a 21.119 punti, All Share sul -0,03%. Sul listino si notano i titoli del risparmio gestito con Fineco +1,3%, Azimut +0,6%, Banca Generali +0,5%. Rialzo di Stm (+2%) reduce da una serie di ribassi. Qualche presa di beneficio nell'energia dopo gli strappi sui prezzi, con Enel -0,8%, Italgas -0,8%, Snam -0,4%; tiene Eni. Positive le banche con evidenza per Banco Bpm (+0,8%) e Intesa (+0,6%).

Titoli Stato: spread apre poco mosso a 244 punti

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre poco mosso a 244 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 243. In precedenza il differenziale era sceso a un minimo da aprile di 241 punti, sulla scia delle parole di Mario Draghi a Sintra. Il presidente della Bce ha detto che potrebbe esserci bisogno di nuovi stimoli se le prospettive dell'area euro non dovessero migliorare. Il rendimento si attesta al 2,125%.