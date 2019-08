Borsa, avvio positivo per Piazza Affari: niente tonfo dopo la crisi di governo

Apertura in rialzo per Piazza Affari, dove il Ftse Mib e' partito con un +0,44% a 20.575,21 punti. In linea l'All Share, che ha aperto a +0,43% a 22.458,32 punti. Piazza Affari apre dunque in territorio positivo, nonostante la crisi di governo, seguita dalle altre Borse europee previste più caute in vista dei verbali della Federal Reserve, che verranno diffusi questa sera e che potrebbero dare qualche nuova indicazione sull'evoluzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Intanto sale l'attesa anche per l'intervento di Jerome Powell, presidente della Fed, in programma venerdì in occasione del simposio di Jackson Hole. In Italia non si fa dunque sentire particolarmente la crisi di governo e le dimissioni di Conte dopo il calo di ieri sui listini.

Apre invece 201,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedesco, in ribasso, col rendimento del decennale italiano all'1,34% sul mercato secondario.

Borse asiatiche: deboli e miste, dopo calo Wall Street

Le Borse asiatiche sono deboli e miste, dopo che ieri Wall Street ha chiuso in calo, a seguito di tre rialzi consecutivi. I mercati risentono dei timori di recessione e delle tensioni tra Usa e Cina ma sperano nell'arrivo di nuovi stimoli dalle banche centrali. Venerdi' a Jackson Hole e' atteso l'intervento di Jerome Powell. Tokyo arretra dello 0,36%, Hong Kong avanza dello 0,13% e Shanghai dello 0,03%.