Borsa, bocciatura Ue già scontata. Piazza Affari rimbalza. Spread giù

L'ingresso della Borsa di Milano in Piazza Affari.

La "letterina" di Bruxelles viene completamente ignorata dai mercati. Dopo la bocciatura da parte della Commissione Ue del documento programmatico di bilancio del governo italiano per il 2019, i mercati hanno solo un momentaneo smarrimento. Lo spread Btp-Bund torna infatti a calare, così pure Piazza Affari che riduce i guadagni solo per un momento e poi torna ad essere il migliore listino del Vecchio Continente.

Nel dettaglio lo spread tra Btp e Bund tedeschi si riduce a 313 punti, dopo una fiammata a quota 320, subito dopo la notizia da Bruxelles. Il rendimento si attesta al 3,505%. Milano quindi, in linea con gli altri listini europei, ha guadagnato l'1,41%, nonostante la Commissione europea abbia di fatto bocciato la Legge di bilancio presentata dal Governo Conte per l'anno prossimo. La decisione, comunque, era del tutto scontata dai mercati.

A questo punto si apre la prospettiva di una procedura di infrazione, la prima nella storia d'Europa. La strada, comunque, non avra' tempi immediati e gli esperti non escludono in questo lasso di tempo sviluppi incoraggianti.

Il restringimento dello spread ha incoraggiato il rimbalzo delle banche italiane con Banco Bpm che ha guidato la volata con un +7,6%, sull'onda delle ipotesi del Sole 24 Ore su una possibile fusione con Cattolica Assicurazione (-1%). Unicredit e' salita dell'1,8% sull'ipotesi, sempre del Sole 24 Ore, che sia allo studio un piano per separare le attivita' italiane da quelle estere.

Generali ha registrato un +0,88% nel giorno della presentazione del piano industriale. Sono andate in controtendenza le Luxottica (-1%), a pochi giorni dalla chiusura dell'offerta pubblica di scambio con EssilorLuxottica, in calendario il 28 novembre. Sul fronte dei cambi, l'euro rimane prossimo alla soglia di 1,14 dollari: vale scambiato a 1,1395 dollari (da 1,1394 di ieri).

La moneta unica e' inoltre scambiata a 128,81 yen (da 128,41), mentre il dollaro/yen si attesta a 113 (da 112,59). Dopo i recenti scivoloni, recupera il prezzo del greggio nell'attesa delle decisioni che prendera' l'Opec nel fine settimana: il wti, contratto con consegna a gennaio, sale del 3,2% a 55,13 dollari al barile.