Borsa: chiusura in lieve calo (-0,18%). Crolla Tenaris, sale Enel

Chiusura sui valori della vigilia per la Borsa valori che ha oscillato per l'intera giornata sia in territorio negativo sia in positivo, anche se senza variazioni significative. Sul fronte interno, l'attenzione degli investitori e' ancora focalizzata sulla trattativa tra governo e Unione europea per la manovra di bilancio per il 2019. Lo spread ha chiuso sostanzialmente stabile a 291 punti.



Il Ftse Mib finale si e' attestato a quota 19.115 punti (-0,18%); All Share -0,14%.



Profondo rosso per Tenaris che ha lasciato il 7,08% in scia alla notizia che che il presidente e ceo Paolo Rocca e' stato coinvolto in un'indagine per corruzione in Argentina.Contrastati gli energetici a maggior capitalizzazione (Eni -0,28%, Enel +0,34%); mentre nel lusso Ferragamo ha chiuso a +0,24%. Telecom Italia in flessione dell'1,15% a 0,5698 euro per azione con Vivendi sempre sulla posizione che sarebbe opportuno convocare un'assemblea prima di aprile, quando i soci si riuniranno in ogni caso per approvare il bilancio. Mediaset +0,74%. Tra gli industriali, Fca -1,47%, Ferrari +1,06%. Per quanto riguarda i finanziari, infine, Unicredit +1,89%, Banco Bpm +4,39%, Intesa Sanpaolo +0,71%, Generali +0,14%.