Borsa: chiusura piatta. Il Tesoro colloca 10 mld Btp dopo domanda per 35 mld

Seduta volatile per Piazza Affari, con diverse escursioni sopra e sotto la parita', anche se senza parziali significativi in un senso o nell'altro. Alla fine il Ftse Mib si e' assestato sui valori della vigilia a quota 19.165 punti (-0,03%), All Share +0,03%. Protagonisti della giornata i titoli bancari, bersagliati dalle vendite dopo la notizia che la Bce abbia in programma una stretta, seppur graduale, sugli npl degli istituti vigilati: Unicredit -3,16%, Intesa Sanpaolo -1,25%, Ubi -4,97%, Banco Bpm -4,13%, Bper -4,74%, Mps -7,65%. In rialzo gli energetici (Enel +0,19%, Eni +0,92%, Saipem +1,65%, Terna +0,68% e su nuovi massimi storici), gli industriali (Fca +2,12%, Ferrari +1,99%, Pirelli +0,27%) e, nel lusso, Ferragamo (+0,57%).

Non si arresta la corsa di Juventus Fc che con un +7,19% a 1,3870 euro e' stato anche oggi il miglior titolo tra le blue chips. Sulle azioni del club continuano a influire le indiscrezioni del calciomercato, l'ottimismo sui risultati positivi (in primis per l'appuntamento piu' ravvicinato, la finale di Supercoppa italiana contro il Milan di mercoledi'). Infine, da ultimo un report di Kpmg ha messo in risalto come ormai la performance finanziaria della societa' torinese sia paragonabile a 'big' del calibro di Real Madrid, Barcellona, Bayer Monaco e dei club di Manchester.

Intanto, il Tesoro ha collocato in sindacato il Btp 15 anni (scadenza marzo 2035) per un ammontare record di 10 miliardi di euro dopo aver raccolto ordini per 35 miliardi, altra cifra mai raggiunta prima, segno di un ritorno di interesse dagli investitori per il debito sovrano italiano. Lo si apprende sul mercato dove si rileva che il rendimento e' stato fissato a 3,41% (con un coupon al 3,35) non molto lontano da quello del Btp usato come benchmark con scadenza a settembre 2033, che ha un rendimento del 3,23% (coupon 2,45).

Sul mercato secondario, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in rialzo a 267 punti base dai 261 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano e' al 2,87%.