Borsa debole dopo l'ok sulla manovra. Pesano i listini europei negativi

Malgrado le rassicurazioni che arrivano dal governo sulle coperture per una manovra che preveda un deficit/pil al 2,04%, Piazza Affari continua la giornata in calo, in linea con gli altri principali listini europei. Le vendite spingono il Ftse Mib in ribasso dello 0,27%, con i titoli piu' difensivi che viaggiano sopra la parita'. In rosso il comparto finanziario e l'industria, dove si muove in controtendenza Fca (+0,17%). Corre Mediaset (+1,69%) dopo gli acquisti effettuati la scorsa settimana da Fininvest, con Mediobanca che indica come un rischio il rimanere corti sul titolo, visto che la holding della famiglia Berlusconi potrebbe fare nuovi acquisti. In calo nell'energia Saipem, mentre salgono Enel (+0,92%) ed Italgas (+1,1%).

Deboli le Borse europee. I mercati guardano alle riunioni della Fed e della Boj di questa settimana, in un contesto caratterizzato dal timore di un rallentamento dell'economia globale. Inoltre restano in attesa di evoluzioni sul fronte della manovra italiana. Londra perde lo 0,3% a 6.824,97 punti. A Milano l'indice Ftse Mib si attesta in calo dello 0,06% a 18.900 punti. Francoforte va giu' dello 0,12% a 10.852 punti e Parigi dello 0,25% a 4.840,12 punti.