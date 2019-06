BORSA: EFFETTO-DRAGHI SPINGE PIAZZA AFFARI

PIAZZA AFFARI chiude positiva dopo una prima parte all'insegna della debolezza, il Ftse Mib ha terminato in rialzo del 2,46% a 21.133,78 punti. Corrono i bancari: +3,78% di UniCredit, +2,32% di Intesa Sanpaolo, +3,49% di Banco Bpm e +2,25% di Bper. +1,83% di Ubi Banca, alla ricerca di un partner per le attività in ambito assicurativo. Fronte compagnie assicurative: +1,97% di Generali che ha completato l'acquisizione della polacca Union Investment Tfi.

La prospettiva di un ritorno a una politica di taglio dei tassi favorisce, causa l'elevato livello di indebitamento, anche le utility: A2A ha segnato un +3,09%, Enel un +2,58% e Terna un +2,73%. Nel comparto auto, +0,89% di Fca.