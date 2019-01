Borsa: l'Europa parte bene, a Piazza Affari su. Spread in calo a 272

Segno piu' per le Borse europee in avvio di giornata, sulla scia di Wall Street e dell'Asia e in attesa delle minute della Fed di questa sera. Anche se i verbali dell'ultima riunione non dovrebbero riservare sorprese, gli investitori si aspettano la conferma delle parole di Powell, che giovedi' scorso ha rassicurato i mercati sottolineando che la politica monetaria della Fed terra' in conto l'andamento dell'economia portando una reazione positiva su tutto l'azionario.

Mentre restano in focus anche i colloqui Usa-Cina per evitare la guerra commerciale, l'azionario e' in rialzo con Parigi che sale dello 0,7%, Francoforte dello 0,5%, Londra dello 0,8% e Madrid dello 0,3%. Bene anche Milano con il Ftse Mib saldamente sopra quota 19mila in progresso dello 0,7%. Continua a correre Amplifon che sale del 3,3%, ancora in rally dopo l'ingresso nel Ftse Mib mentre Juventus avanza dell'1%. Ben intonata Fca (+2,8%) che va verso il patteggiamento per l'indagine sui motori diesel negli Usa.

In rialzo tutto l'automotive, ancora acquisti su Finecobank (+1,5%) dopo i dati positivi sulla raccolta diffusi ieri. Positivi energetici e utility (con l'eccezione di Italgas che resta ferma) mentre anche oggi restano indietro le banche, comunque in territorio moderatamente positivo. In coda al listino Telecom Italia (-0,6%) e Azimut (-0,7%).

Fuori dal listino principale giu' Fincantieri (-5%) dopo che la Commissione Ue ha acceso un faro sull'acquisizione di Stx France mentre Astaldi sale del 7% dopo il via libera del Tribunale al prestito Fortress. Corre del 7% anche Safilo dopo l'accordo di licenza con Levi Strauss. Sul mercato valutario, l'euro e' in lieve recupero a 1,1468 (da 1,1436 di ieri in chiusura). La moneta unica vale verso lo yen 124,86 (da 124,23), mentre il dollaro/yen e' pari a 108,91 (da 108,65). In rialzo, infine, il petrolio: il Wti con contratto con consegna a febbraio e' a 50,41 dollari (+1,27%) mentre il Brent consegna marzo e' a 59,36 dollari (+1,12%).