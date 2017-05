Borsa, il voto? Una tegola per le banche. Le elezioni fanno capolino a Milano

Piazza Affari con la febbre. La doppia incertezza sul fronte banche venete e sul voto anticipato deprimono per la terza seduta consecutiva il comparto del credito che, assieme a Telecom, portano giù tutto il Ftse Mib, in una seduta caratterizzata da volumi ridotti per via della chiusura della Borsa londinese e di quelle americane. Al giro di boa, l'indice principale della Borsa di Milano perde oltre l'1,6% 20.857 punti, sottoperformando il resto dei listini europei. L'indice del comparto, il Ftse Italia Banche, arretra del 2% circa dopo aver perso altrettanto nelle ultime due sedute. Tensioni anche sullo spread a causa delle vendite che colpiscono i Btp. Sul secondario, dopo un avvio di seduta in area 177-179 punti base, il differenziale Btp-Bund è salito fino a 185 punti base con il rendimento del bond decennale italiano che si attesta al 2,18%.





La difficile risoluzione della messa in sicurezza delle banche venete ma anche il rapido avvicinarsi delle elezioni politiche in Italia, visto che negli ultimi giorni sembra emergere una convergenza tra i principali partiti per la riforma della legge elettorale, sono i due fattori più citati da parte di trader e operatori per spiegare questo movimento.

"Le banche hanno corso molto (+15,5% il Ftse Italia Banche da inizio anno) e la questione delle banche venete crea qualche insicurezza" spiega un analista finanziario del settore. "In più si inizia a parlare delle elezioni dopo l'estate. Non è chiaro come si uscira' dalla questione PopVicenza e Veneto Banca, senza contare che anche Monte dei Paschi è tutt'altro che un caso risolto", aggiunge un altro gestore. "Le vendite sono sull'Italia tant'è che le banche estere sono molto tranquille oggi".

Nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che ha escluso l'ipotesi di un ricorso alla procedura di bail-in, e le dichiarazioni fiduciose emerse a valle dei cda dei due istituti, non è ancora chiara quale sarà la strada per il rafforzamento patrimoniale degli istituti per i quali l'Unione europea e Bce chiedono un intervento di capitali privati per 1,25 miliardi di euro: in base alle indiscrezioni emerse nel fine settimana, il governo italiano starebbe spingendo con Bruxelles per rivedere tale ammontare mentre si lavora anche sul fronte dei possibili finanziatori con la soluzione di Atlante (il fondo già intervenuto a capitalizzare i due istituti) ritenuta poco percorribile dai sottoscrittori del fondo.

Tra i principali titoli del settore perde il 3% Banco Bpm, il 2% Ubi, l'1,9% Unicredit, l'1,6% Mediobanca, Bper e Intesa Sanpaolo. Secondo alcune interpretazioni, il principale motivo per cui si iniziano a vendere i bancari sono le elezioni alle porte e tutte le incognite che ne possono derivare soprattutto per un settore delicato come quello del credito'. Negli ultimi giorni sembra aver subito un'accelerazione l'ipotesi di procedere a una riforma del sistema elettorale con l'adozione di un modello proporzionale con sbarramento al 5%: uno schema su cui stanno convergendo le principali forze politiche e che se adottato in tempi rapidi potrebbe portare al voto a ottobre, pochi mesi prima della scadenza naturale della legislatura.