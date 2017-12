Borsa in rialzo dopo l'accordo Ue-Uk sulla Brexit

Piazza Affari in rialzo in scia all'accordo sulla Brexit. Dopo i primi minuti di contrattazioni l'indice Ftse Mib segna un progresso dell'1,08% a 22.702 punti. In prima fila le banche, con rialzi superiori al 5% per Banco Bpm, +4% circa Bper e Unicredit. Ieri è arrivato il via libera alle regole di Basilea 3, che saranno operative non prima del 2022. Corre anche oggi Telecom Italia, con un +3,2% a 0,7575 euro. Buone notizie in arrivo anche dagli Stati Uniti, con il Congresso Usa che ha approvato una serie di misure volte a rinviare di due settimane lo shutdown (chiusura dei servizi ritenuti non essenziali) che altrimenti sarebbe scattato oggi. Gli investitori guardano anche all'approvazione finale della riforma fiscale che potrebbe arrivare prima di Natale e ai dati sul mercato del lavoro Usa in arrivo nel pomeriggio. Dal fronte macro, oggi riscontri sopra le attese dalla Cina, con export e import andati ben oltre le attese. Dal Giappone corposa revisione al rialzo del Pil del terzo trimestre (+0,6% t/t e +2,5% annuo).