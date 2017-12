Borsa in rialzo dopo l'accordo Ue-Uk sulla Brexit. Milano chiude a +1,4%

L'accordo finale sulla cosiddetta Basilea4, il pacchetto di nuove regole per gli istituti bancari che sara' meno severo del previsto e scattera' a partire dal 2022, mette il turbo alle banche quotate, per lo scampato pericolo di paletti piu' stringenti, e determina un finale di settimana brillante per i listini azionari europei. Tutti i principali indici, favoriti anche dall'accordo Ue-Uk su Brexit e dalla ulteriore risalita del dollaro dopo i dati sul mercato del lavoro Usa, hanno chiuso in buon rialzo: Milano e' stata la migliore con il +1,4% del Ftse Mib trainato da Unicredit (+6,1%) e da Banco Bpm (+5,8%) ma anche da tutto il resto del settore bancario (+3% l'indice di settore). Nell'intera settimana il Ftse Mib e' salito del 3% circa mentre lo Stoxx600 dell'1,5% circa. Oltre agli istituti di credito, seduta in grande evidenza per Moncler (+4,9%) e per Fiat Chrysler (+3,3%) grazie alle valutazioni molto positive degli analisti di Goldman Sachs. E' proseguita la rimonta di Telecom (+2,8%) ai massimi da un mese. Euro/dollaro a 1,1761, livello piu' basso da due settimane. Dietrofront della sterlina nel pomeriggio (a 0,8803 per un euro e a 1,3363 dollari) dopo i massimi da sei mesi toccati questa mattina. Petrolio in crescita a 57,4 dollari al barile (+1,2%) nel Wti dopo i dati sull'import cinese di greggio.