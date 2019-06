Borsa Italiana, AIM Italia dà il benvenuto a ELES Semiconductor Equipment

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su AIM Italia a ELES Semiconductor Equipment, società ELITE e PMI innovativa, con sede a Perugia e operante prevalentemente in Italia, attiva nel settore del testing della microelettronica, principalmente dei semiconduttori, per i più significativi mercati industriali (i.e. automotive e difesa, industriale e consumer electronics).

La società porta a 116 il numero delle aziende quotate su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, e rappresenta la sedicesima ammissione da inizio anno, di cui la dodicesima su AIM Italia.

ELES Semiconductor Equipment è entrata nella piattaforma ELITE nel 2013 e si tratta della ventunesima società italiana ELITE che si quota sui mercati di Borsa Italiana. In fase di collocamento ELES Semiconductor Equipment ha raccolto 6.9 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 42.06% (46.53% in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe) con una capitalizzazione pari a 20.1 milioni di Euro. Il fatturato del 2018 ammonta a circa 22.2 milioni di Euro.

La società è stata assistita da BPER Banca in qualità di Nominated Advisor, Global Coordinator e Specialist.

Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana ha commentato:“Siamo lieti di celebrare oggi la quotazione della società ELES Semiconductor Equipment. AIM Italia si sta sempre più consolidando come mercato di riferimento per le aziende con un alto potenziale di crescita. La quotazione permette di aumentare la competitività delle imprese non solo grazie alle risorse finanziarie raccolte ma anche alla maggiore credibilità che assumono sul mercato, tra i propri clienti e stakeholder, elementi fondamentali per accelerare la crescita”.

Luca Peyrano, Amministratore Delegato di ELITE ha dichiarato: “ELES rappresenta la ventunesima società ELITE che debutta sui mercati di Borsa Italiana a dimostrazione di come ELITE sia in grado di supportare le aziende con una forte ambizione di crescita mettendo loro a disposizione un set di strumenti e conoscenze nuove per strutturarsi, comprendere il linguaggio e le aspettative degli investitori, confrontarsi con le società quotate, valutare le forme di finanza per la crescita più idonee al proprio sogno imprenditoriale. Siamo felici che ELES abbia scelto AIM Italia, mercato che attrae un numero crescente di aziende di qualità e una platea di investitori sempre più ampia”.

Francesca Zaffarami, Amministratore Delegato di ELES Semiconductor Equipment, ha detto: “Per noi l’IPO rappresenta solo l’inizio di un percorso di crescita. Percorso che si baserà sempre su tre pilastri: innovazione, trasparenza e creazione di valore per i nostri azionisti”.