Borsa Italiana, appuntamento a ottobre per la TOL Expo 2019

Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre Borsa Italiana nella sede di Palazzo Mezzanotte ospiterà la diciassettesima edizione della Trading Online Expo di Borsa Italiana, il principale appuntamento formativo di Borsa Italiana dedicato all’industria del trading e degli investimenti.

Due giorni per fare il punto sulle novità di prodotti e servizi offerti da broker online ed emittenti, con cui i visitatori potranno dialogare di persona presso i loro stand. Grazie a oltre 100 seminari in aula e sessioni formative presso gli stand degli espositori i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con esperti di mercato di fama internazionale sull’evoluzione degli scenari macroeconomici e sulle possibili strategie di trading e investimento su tutte le asset class.

Nicolas Bertrand, Responsabile dei Mercati Derivati, Borsa Italiana, ha commentato: “Siamo felici di annunciare le date della diciassettesima edizione della TOL Expo che ospiteremo mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre a Milano nella sede di Palazzo Mezzanotte. La TOL Expo è diventata un appuntamento fisso e immancabile per trader, risparmiatori e investitori e uno degli eventi più importanti a livello europeo sul trading online e sugli investimenti. In questa edizione, oltre all’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli investitori nelle decisioni di investimento, ci focalizzeremo in particolar modo sui temi della trasparenza pre-investimento, delle strategie di trading e costruzione di portafogli di investimento per obiettivi, senza dimenticare chi muove i primi passi in Borsa, con approfondimenti sui principali prodotti di Borsa Italiana disponibili per il pubblico retail – tra cui certificati, ETF/ETC, azioni e derivati".