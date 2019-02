La quotazione di Ilpra S.p.A. porta a 113 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.

Borsa Italiana dà il benvenuto a Ilpra S.p.A., società innovativa attiva nel settore del packaging con un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, non alimentari e medicali che debutta oggi su AIM Italia.

Si tratta della prima ammissione da inizio anno su AIM Italia e porta a 113 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.

In fase di collocamento la società ha raccolto 5,3 milioni di Euro, il flottante è del 18,34% con una capitalizzazione pari a 25,3 milioni di Euro. Nel 2017, la società ha riportato un valore della produzione pari a 27,2 milioni di Euro. Integrae SIM è Nomad, Global Coordinator e Specialist. Ilpra S.p.A., sarà inserita da lunedì nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Il listino di Borsa Italiana dedicato alle PMI continua a crescere e a favorire la raccolta di capitali per finanziare i progetti di sviluppo delle eccellenze imprenditoriali italiane. Attraverso la quotazione, Ilpra potrà accelerare il percorso di crescita a livello internazionale, investire in innovazione ed essere sempre più vicina ai propri clienti”.