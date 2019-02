Borsa Italiana dà il benvenuto a Neosperience

Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a Neosperience, PMI innovativa italiana che opera come software vendor nel settore della Digital Customer Experience. La società porta a 114 il numero delle aziende quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.

In fase di collocamento Neosperience ha raccolto 4,1 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15,05%, con una capitalizzazione pari a circa 22,1 milioni di Euro. Il fatturato del 2017 ammonta a 5,2 milioni di Euro. Neosperience è stata assistita da Advance SIM in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator dell’operazione e Banca Finnat ha agito come Specialist.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “La quotazione in Borsa si conferma uno strumento molto potente a servizio di strategie di crescita ambiziose. Crediamo che l’accesso al mercato dei capitali rappresenti per Neosperience un’opportunità importante per accelerare il proprio percorso di crescita e internazionalizzazione e per continuare ad affrontare le sfide sui mercati italiani e internazionali”.

Dario Melpignano, Presidente di Neosperience, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questo traguardo. Con Neosperience abbiamo portato in Borsa la prima azienda italiana che utilizza l’intelligenza artificiale per rendere empatica l’esperienza digitale. Con i proventi della quotazione puntiamo a mettere in atto il percorso di crescita strategica sui mercati esteri, in primo luogo negli Usa, dove ci sono i nostri principali partner, Germania e UK. Lo faremo anche con acquisizioni di altre realtà in sintonia con la nostra visione. L’unicità del nostro progetto a livello internazionale è stata compresa e riconosciuta anche da investitori industriali che hanno deciso di credere nella nostra visione strategica e con i quali speriamo di portare avanti nuove partnership”.