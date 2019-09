Borsa Italiana dà il benvenuto a Websolute su AIM Italia

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su AIM Italia a Websolute, PMI innovativa che opera nel settore della comunicazione digitale e del digital marketing e offre alla propria clientela una vasta gamma di servizi e soluzioni digitali a supporto del business.

Si tratta della ventiseiesima ammissione su AIM Italia da inizio anno, che porta a 129 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese di Borsa Italiana.

In fase di collocamento Websolute ha raccolto 3,45 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 23,12% (26,59% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe) con una capitalizzazione pari a circa 13 milioni di Euro.

La società è stata assistita da Integrae SIM in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist. Banca Valsabbina è Co-Lead Manager dell’operazione.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination, Primary Markets, Borsa Italiana, ha commentato: “Siamo lieti di evidenziare come sempre più società con spiccato orientamento all’innovazione scelgano AIM Italia come strumento privilegiato per accelerare il proprio piano di crescita. Websolute è la dodicesima PMI innovativa a debuttare quest’anno su AIM Italia e siamo sicuri che il mercato la supporterà nei progetti di crescita organica e soprattutto nel proseguimento del percorso di M&A di realtà complementari.”

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato, Websolute, ha affermato: “Questa nuova sfida è stata ed è possibile solo grazie all’impegno, competenza e passione di ogni persona del gruppo, vero patrimonio dell’azienda. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per le sfide vinte e per quelle che ci aspettano assieme.”