Borsa Italiana: ELITE con Garanzia Campania Bond per le PMI della Campania

Borsa Italiana, ELITE: Garanzia Campania Bond per facilitare l'accesso delle PMI campane al mercato dei capitali attraverso strumenti di finanza alternativa. L’obiettivo è sostenere progetti imprenditoriali di espansione, rafforzamento e innovazione.

ELITE, la piattaforma di supporto alla crescita del London Stock Exchange Group, supporta Regione Campania e Sviluppo Campania nella promozione del progetto Garanzia Campania Bond, lo strumento per favorire la crescita delle PMI campane tramite emissione di Minibond.

Garanzia Campania Bond si pone l’obiettivo di facilitare l'accesso delle PMI campane al mercato dei capitali attraverso strumenti di finanza alternativa, tramite emissione di Minibond assistiti da Garanzia Pubblica. Lo scopo è quello di sostenere progetti imprenditoriali di espansione, rafforzamento e innovazione.

Il ruolo chiave di ELITE è quello di sostenere le attività dell’Arranger nella promozione sul territorio dello strumento e nel coinvolgere le aziende target in collaborazione con i desk di Confindustria attivi nella Regione.

L’operazione prevede l’emissione da parte di ciascuna società emittente di obbligazioni o titoli di debito (Minibond) sottoscritti da una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999 (SPV), che si finanzierà a sua volta mediante l’emissione di Note asset-backed sottoscritte da investitori istituzionali.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione strumenti e soluzioni in grado di accelerare la crescita delle PMI del territorio oltre a quello di rafforzare la competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo campano.

Sono 71 le società campane che fanno già parte di ELITE con un fatturato aggregato di 4.2 miliardi di Euro e più di 13,500 persone impiegate. Queste aziende rappresentano i principali settori dell’economia italiana: dai beni di consumo, all’industria – compreso l’aerospace – al turismo, il food e l’industria farmaceutica.

Luca Peyrano, Amministratore Delegato di ELITE, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di supportare Regione Campania e Sviluppo Campania nel lancio di uno strumento di finanza alternativa che rappresenta un volano per sostenere la crescita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale della Campania. Garanzia Campania Bond ha l’obiettivo di rafforzare la competitività e l’internazionalizzazione del sistema produttivo campano caratterizzato da numerose eccellenze. Si tratta di un progetto volto a dare sostegno alle piccole e medie imprese con azioni concrete in grado di facilitare l’accesso al credito e con la finalità di consentire alle aziende campane di finanziare i propri piani di investimento e innovazione. ELITE è da sempre fortemente impegnata nello sviluppo delle aziende su tutto il territorio italiano, con un importante focus sul Sud Italia e in particolare la regione Campania, che rappresenta la terza regione in ELITE per numero di società partecipanti. In particolare, il programma ELITE è studiato per aiutare le PMI a preparare e strutturare il proprio percorso di crescita attraverso processi di internazionalizzazione, innovazione e l’accesso a opportunità di finanziamento a lungo termine, attraverso la promozione di iniziative di sistema in collaborazione con controparti istituzionali come la Regione e le finanziarie regionali. Sviluppo, innovazione, valorizzazione e occupazione sono anche i valori chiave alla base di questo ambizioso progetto di sostegno alle imprese del territorio campano”.