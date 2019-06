Borsa Italiana: FTSE MIB festeggia 10 anni

Oggi il FTSE MIB, il principale indice dei mercati azionari italiani, festeggia i suoi primi dieci anni. Per l’occasione, è stato organizzato un evento a cui hanno partecipato, tra gli altri, Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Waqas Samad, CEO di FTSE Russell e Patrizia Grieco, Presidente di Enel.

Oltre a festeggiare il decennale del FTSE MIB e del lancio della serie di indici FTSE Italia, l’evento ha consentito di approfondire il tema del mutato ruolo degli index provider e dell’impatto del nuovo quadro regolamentare che li riguarda. È stata inoltre un’occasione di valutare il modo in cui le diverse categorie di partecipanti al mercato, dai trader di azioni e derivati ai gestori e agli emittenti di ETF e securitised derivative, fanno ricorso agli indici e quali sono le loro esigenze.

Il primo giugno 2009 FTSE Russell ha iniziato a gestire gli indici italiani lanciando la FTSE Italia Index Series che oltre al FTSE MIB comprende anche FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap, che tutti insieme compongono il paniere del FTSE Italia All-Share, articolato negli indici settoriali della classificazione ICB. La FTSE Italia Index Series è stata successivamente arricchita di nuovi indici: il FTSE AIM Italia e il FTSE Italia Brands e la più recente famiglia degli indici PIR, costruita nella primavera del 2017 per rispondere ai vincoli di asset allocation previsti dalla normativa dei piani individuali di risparmio.

Oltre a essere il più rappresentativo indice azionario italiano, il FTSE MIB comprende le 40 azioni più capitalizzate e liquide del Mercato Principale di Borsa Italiana (MTA), che rappresentano oltre l’80% della capitalizzazione complessiva e quasi il 90% del controvalore degli scambi.

Attualmente la società più grande del paniere è Enel, seguita da Eni, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Generali. Le società di più recente ingresso sono Hera (marzo 2019), Amplifon, Diasorin e Juventus (dicembre 2018).

“Il nostro indice è sempre più conosciuto, sempre più utilizzato dagli investitori internazionali – ha detto ad Affaritaliani.it Raffaele Jerusalmi, CEO and LSEG director of capital markets Borsa Italiana -. Questo era lo spirito che ci ha animato quando abbiamo scelto FTSE Russel come nostro index compiler. La Borsa oggi soffre- ha continuato Jerusalmi - per condizioni di mercato geopolitico internazionale legate alla vicenda dei dazi commerciali e alla tensione tra Cina e Stati Uniti. Credo sia questo il motivo del nervosismo di questi ultimi giorni. C’è anche una componente di politica domestica, ma la ritengo parte minore del problema. Nei i prossimi 10 anni con FTSE Russell speriamo dia vere performance degli indici ancora migliori rispetto a quelle che abbiamo avuto in questi ultimi 10”.

VIDEO - Jerusalmi (Borsa): "Indice sempre più conosciuto e utilizzato"

Waqas Samad, CEO and LSEG director of information services FTSE Russell, ha detto ad Affaritaliani.it: “Bellissimo, oggi, celebrare il decimo anniversario di FTSE Russell qui in Borsa Italiana. Sono stato felice di vedere così tanti investitori e protagonisti del Mercato venuti qui a festeggiare insieme a noi. FTSE MIB è una parte importante della nostra famiglia. Stiamo operando in una direzione molto costruttiva, sviluppando anche altri prodotti collegati all’Indice. Negli ulti 10 anni abbiamo vissuto una storia di grandi successi e confidiamo in altri dieci anni di successi”.

VIDEO - Samad (FTSE Russell): "Confidiamo in altri 10 anni di successo"

"Credo che questo matrimonio sia stato assolutamente positivo - ha detto ad Affaritaliani.it Patrizia Grieco, chairperson Enel –. In termini di governance abbiamo fatto passi in avanti. I valori della trasparenza e dell’etica penso siano valori che tendono ad attrarre gli investitori, quindi valori che dobbiamo fortemente perseguire. L’accesso ai mercati finanziari – ha continuato la Presidente di Enel - è fondamentale per tutte le società. Per una società come Enel ancora di più. L’engagement con gli azionisti ci ha portato ad avere una maggiore comprensione su alcuni temi come per esempio quelli della remunerazione – ha concluso Grieco – e ad avere quindi delle importanti votazioni positive nel corso dell’ultima assemblea”.