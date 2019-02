Borsa Italiana: Gear 1 debutta su AIM Italia

Oggi è il primo giorno di negoziazioni su AIM Italia per GEAR 1, la SPAC promossa da Arnaldo Camuffo, Maurizio Cozzolini e Matteo Nobili.

Gear 1, la prima Special Purpose Acquisition Company (SPAC) del 2019, debutta su AIM Italia. In fase di collocamento, la SPAC ha raccolto 30 milioni di Euro, con un flottante al momento dell’ammissione pari al 80,47%.

Gear 1 ha inoltre eletto Comer Industries S.p.A - Gruppo che opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza - come target per la Business Combinations che sarà realizzata attraverso la fusione per incorporazione di Gear 1 in Comer Industries.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “La quotazione di Gear 1, la prima SPAC del 2019, mostra come questo strumento sia in continua evoluzione e rappresenti una soluzione efficace per accompagnare le società che vogliono accelerare il loro processo di crescita ed accedere ai mercati dei capitali.”

Matteo Nobili, Presidente del CDA di Gear 1 S.p.A, anche a nome degli altri promotori, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti per l’obiettivo raggiunto, ottenuto in uno scenario caratterizzato da un’alta volatilità dei mercati finanziari negli ultimi sei mesi. Abbiamo voluto proporre un modello di operazione finanziaria che consentisse agli investitori di conoscere già all’atto della sottoscrizione dell’offerta la destinazione dei proventi dell’aumento di capitale. L’auspicio è che le accelerated business combination possano aiutare a portare sul mercato altre aziende con uno schema semplice, veloce e trasparente sia per investitori che per emittenti. Molto dipenderà, ovviamente, dalla selezione dei targets e dalla capacità dei promotori di comprenderne e incontrarne le esigenze. Nel nostro caso abbiamo individuato una società multinazionale con una storia di successo, non solo patrimonialmente e finanziariamente solida, ma, soprattutto, col pregio e la lungimiranza di aver già completato il passaggio generazionale, guidata da un management giovane, competente, coraggioso e ambizioso che saprà cogliere senz’altro le opportunità di crescita che presenta il mercato globale."