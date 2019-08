Borsa Italiana: Iervolino Entertainment debutta su AIM Italia

Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a Iervolino Entertainment, società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi rivolti al mercato internazionale

Si tratta della ventottesima ammissione da inizio anno sui mercati di Borsa italiana e la ventiquattresima su AIM Italia, che porta a 127 il numero delle aziende quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.

In fase di collocamento Iervolino Entertainment ha raccolto 10,7 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15,7%, (18,0% in caso di esercizio integraledell’opzione Greenshoe) con una capitalizzazione pari a 42,9 milioni di Euro. Il valore della produzione del 2018 ammonta a circa 34,6 milioni di Euro.

Iervolino Entertainment è stata assistita da Banca Mediolanum in qualità di Nominated Advisor e Financial Advisor e da Intermonte in qualità di Global Coordinator. Intermonte è anche Specialist.