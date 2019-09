Borsa Italiana, Italian Equity Week: oggi il convegno dedicato al MIV

Borsa Italiana: all'interno dell'Italian Equity Week, il primo convegno dedicato al Mercato per i Veicoli che Investono in Economia Reale (MIV)

Il convegno ha l’obiettivo di presentare il MIV, quale nuovo strumento di finanza alternativa e vede gli interventi di Banca d’Italia e Consob e il supporto istituzionale di Confindustria. Viene inoltre dato spazio alla testimonianza dei primi operatori di mercato, delle principali categorie di Asset Owner e di alcuni veicoli pronti a investire in economia reale.

Ad aprire e concludere i panel di approfondimento: Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana e Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana.

Consapevole del necessario contributo dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) al finanziamento della crescita del Paese, Borsa Italiana ha avviato un progetto di sviluppo del MIV, il Mercato regolamentato dedicato ai Veicoli di Investimento di tipo chiuso o a capitale permanente.

Il MIV si compone di due diversi segmenti di mercato in cui è possibile negoziare strumenti destinati agli investitori retail o agli investitori professionali. Nello specifico, possono essere ammesse alla quotazione sul MIV le quote o azioni di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) chiusi, inclusi gli ELTIF, gli EuVECA e gli EuSEF. Possono inoltre essere ammessi alla negoziazione le società, diverse dai FIA, con una strategia di investimento non ancora completata.

Ad oggi sono 17 i veicoli di investimento quotati sul MIV, con una capitalizzazione aggregata di 1,4 Miliardi di Euro a luglio 2019.

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un mercato che consenta di raccogliere in modo efficiente risorse finanziare sia in fase di costituzione del veicolo tramite IPO, sia in fase successiva tramite aumenti di capitale ricorrenti e di ottimizzare i tempi tecnici di eventuali disinvestimenti anticipati, senza impattare la valorizzazione delle quote per gli investitori di lungo termine.

Il primo passo è stato quello di mettere a disposizione per gli strumenti in negoziazione sul segmento professionale del MIV una modalità di negoziazione ancorata al NAV, a valere dallo scorso 3 giugno.

I passi successivi vedranno lo sviluppo di una pipeline di veicoli di investimento interessati alla quotazione, che potranno destinare le risorse raccolte ad una pluralità di strategie di investimento, perlopiù orientate al finanziamento delle principali asset class dell’economia reale del Paese.

Il progetto di Borsa Italiana fa eco al trend internazionale di crescita del numero di questa tipologia di strumenti quotati. A fine luglio 2019 sono infatti oltre 450 i Fondi Chiusi quotati sui mercati inglesi, con una capitalizzazione aggregata di circa 220 miliardi di Dollari. Sono oltre 80 le diverse strategie di investimento, da start up e PMI ad asset rinnovabili, infrastrutturali o di altra varia natura, con investimenti sia in forma di debito che di equity, sia per iniziative domestiche che internazionali. Da inizio anno sono stati raccolti circa 5 miliardi di Dollari con orizzonti d’investimento di medio lungo termine.

Piazza Affari, il primo convegno dedicato al Mercato per i Veicoli che Investono in Economia Reale (MIV): il commento di Borsa Italiana

Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “Borsa Italiana è attiva su molti fronti; oggi, in particolare, concentra il massimo delle sue forze sui fondi di investimento alternativi (MIV): l’Italia, infatti, ha un’eccessiva dipendenza dal credito bancario in un momento di difficoltà per il settore in questione. I fondi chiusi, in ciò, sono lo strumento ideale per raccogliere capitali pazienti a vantaggio delle imprese di piccole e medie dimensioni".

VIDEO - Sironi, Borsa Italiana: " Finanza alternativa necessaria a crescita imprese"

Patrizia Celia, Head of Large Caps, Investment Vehicles, & Market Intelligence di Borsa Italiana, ha detto: “In occasione della terza edizione dell’Italian Equity Week, Borsa Italiana ha scelto di dedicare un intero convegno ai Fondi di Investimento Alternativi, riconoscendo l’importanza strategica dello sviluppo di tali strumenti anche nel nostro Paese. Il nuovo assetto del MIV, mercato dedicato ai veicoli di investimento, nasce dal confronto con i market player e sta facendo emergere un’interessante pipeline di nuove iniziative. Fondamentale, da qui in avanti, è la collaborazione dell’intera industria per supportare l’incrocio tra domanda e offerta, aumentare gli Asset Under Management disponibili e ampliare la base di investitori sottoscrittori. Il tutto a beneficio del finanziamento della crescita del nostro Paese”.

Le esigenze di finanziamento dell'Economia Reale italiana: il punto di vista di Banca d'Italia e di Confindustria

Giovanni Guazzarotti, responsabile del Servizio di stabilità finanziaria della Banca d’Italia, ha detto ad Affaritaliani.it: "Il credito bancario ha introdotto un gap nell’economia italiana; per questo, la finanza non bancaria cresce a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni. I fondi chiusi, a tal proposito, offrono servizi d’investimento che gli investitori non bancari non hanno: sono competenze legate alla selezione degli investimenti, alla gestione del portafoglio e alla diversificazione. I costi di questi servizi, però, sono elevati: è bene che nascano degli intermediari in grado di offrirli. Purtroppo, però, vi sono degli ostacoli allo sviluppo del fondo pensione chiuso: le competenze necessarie e la sua chiusura".

VIDEO - Guazzarotti, Banca D'Italia: "Importanza fondi chiusi per finanza non bancaria"

Matteo Zanetti, Presidente del gruppo tecnico e finanza di Confindustria, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: "Le esigenze del finanziamento dell’economia italiana sono stringenti: le imprese chiedono risorse per ipotetici investimenti ma, di contro, osserviamo una contrazione del credito bancario (riferito alle imprese di piccole e medie dimensioni); per questo Confindustria crede in un percorso di finanza alternativa al canale bancario dove mondo finanziario e mondo dell’industria possono incontrarsi: il programma ELITE di Borsa Italiana, ad esempio, ha favorito fatturato e occupazione".

VIDEO - Zanetti, Confindustria: "Favorevoli a sistemi di finanziamento alternativi"

(in aggiornamento)