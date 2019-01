Borsa Italiana, Jerusalmi: "Onorati di aver ospitato il premier Conte"

In occasione della visita in Borsa Italiana del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha dichiarato:

“Siamo onorati di aver ospitato oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in Borsa Italiana. Il Premier è stato protagonista della cerimonia di apertura dei mercati con il suono della tradizionale campanella. Durante il nostro incontro abbiamo avuto modo di confrontarci sul ruolo fondamentale che Borsa Italiana svolge come motore di sviluppo dell’economia del nostro Paese, grazie alle sue attività di supporto alla crescita delle imprese italiane e alla sua funzione di porta di ingresso per gli investitori internazionali”.