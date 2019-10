Borsa Italiana: la partnership ELITE Leonardo Lounge accoglie nuove aziende

ELITE Leonardo Lounge è la partnership dedicata a supportare la crescita sostenibile dei fornitori ad alto potenziale che fanno parte della supply-chain di Leonardo attraverso ELITE con un programma internazionale di supporto alla crescita e mentorship.

ELITE dà il benvenuto a un gruppo di nuove aziende italiane grazie alla partnership strategica con Leonardo, player globale ad alta tecnologia leader nei settori dell'aerospazio, difesa e sicurezza, che si vanno ad aggiungere al gruppo di fornitori strategici già entrati nella ELITE Leonardo Lounge dello scorso maggio.

Le nuove società, parte della supply-chain di Leonardo, parteciperanno a un percorso formativo manageriale nel quale verrà rafforzata la cultura industriale dei partner che presentano caratteristiche di eccellenza sotto il profilo dell’innovazione e delle potenzialità di crescita. Saranno inoltre poste le basi per concretizzare il salto dimensionale attraverso il reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione delle iniziative di sviluppo, anche in partnership con Cassa Depositi e Prestiti, azionista e partner di ELITE in questa prima iniziativa di filiera.

Il modello innovativo dell’ELITE Lounge, che fa leva sulla collaborazione tra ELITE e il mondo corporate, rappresenta un nuovo modo di supportare la supply-chain con la finalità di accelerare il percorso di crescita delle piccole e medie imprese più virtuose della filiera. L’obiettivo è quello di creare un modello integrato di collaborazione dove ELITE mette a disposizione delle aziende aderenti alla Lounge di Leonardo un programma internazionale di mentorship per supportare la crescita strategica e di governance delle imprese e favorirne l’accesso a nuove forme di capitale.

La partnership supporterà la filiera di Leonardo facilitando il contatto tra i fornitori con altre realtà industriali, favorendone il networking e incrementando la contaminazione tra i vari ecosistemi industriali.

Con i nuovi ingressi, salgono a oltre 40 le aziende in ELITE che fanno parte della filiera di Leonardo, provenienti da 12 diverse regioni e 10 settori, con un fatturato aggregato pari a oltre 1 miliardo di Euro e un totale di di 5.770 dipendenti.

Lanciato nel 2012, ELITE è l'esclusivo programma che aiuta le aziende private a livello internazionale a prepararsi e a strutturarsi per affrontare le sfide dei mercati globali. La piattaforma offre alle società parte della community strumenti pratici e un network internazionale per accelerare la crescita anche attraverso l’accesso ai mercati dei capitali, pubblici e privati.

Oggi, oltre 1260 aziende provenienti da più di 40 paesi fanno parte di ELITE con un fatturato aggregato di oltre 88 miliardi di Euro e più di 500.000 persone impiegate in tutto il mondo. ELITE è una rete globale che vanta collaborazioni in tutta Europa, Stati Uniti, India, Cina, Middle East, Sud America e Africa.

Luca Peyrano, CEO di ELITE, ha dichiarato: "La collaborazione tra ELITE e Leonardo, una delle più importanti aziende industriali italiane, nasce dalla convinzione dell’importanza di favorire la crescita dei fornitori ad alto potenziale di Leonardo. Siamo felici di dare oggi il benvenuto al nuovo gruppo di società parte della supply-chain di Leonardo, che avranno la possibilità di accedere a competenze e capitali per finanziare la crescita a livello nazionale e internazionale. I risultati delle nostre oltre 1200 aziende confermano la validità del modello ELITE, con un tasso di crescita medio del fatturato del 39%, dei margini del 32% e dei dipendenti del 36%, per oltre 8 miliardi di valore complessivo delle operazioni di finanza straordinaria effettuate dalle società che hanno aderito alla piattaforma”.

Marco Zoff, Chief Procurement & Supply Chain Officer di Leonardo, ha detto: “Siamo molto soddisfatti di aver avviato la seconda classe della ELITE Leonardo Lounge: si tratta di un ulteriore passo avanti nella realizzazione del modello di sviluppo sostenibile che stiamo proponendo ai nostri migliori fornitori con il Programma LEAP2020. Grazie alle competenze e agli strumenti offerti dalla ELITE Leonardo Lounge, i supplier saranno in grado di accelerare quel salto qualitativo e dimensionale necessario per essere maggiormente competitivi sui mercati”.