Borsa Italiana, la società ELITE Powersoft S.p.A. debutta su AIM Italia

Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a Powersoft S.p.A, società ELITE che opera nel settore della progettazione e produzione di soluzioni e tecnologie compatte, ad alta potenza ed efficienza energetica per il mercato dell'audio professionale.

La società, entrata nel programma ELITE a ottobre 2013, ha compiuto un percorso formativo e di coaching cogliendo appieno le opportunità offerte da ELITE e dal suo network ottenendo la certificazione ad aprile 2016. Si tratta della diciottesima società italiana ELITE che si quota sui mercati di Borsa Italiana.

In fase di collocamento Powersoft ha raccolto 5,1 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 12,4% (13,0% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe), con una capitalizzazione pari a circa 39,2 milioni di euro. Il fatturato del 2017 ammonta a 32,5 milioni di euro.

Powersoft è stata assistita da Banca Finnat in qualità di Nominated Advisor, Global Coordinator e Specialist.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Powersoft, la trentunesima ammissione dell’anno su AIM Italia. La scelta del percorso ELITE e successivamente la quotazione su AIM Italia dimostrano la gradualità di approccio e di avvicinamento ai mercati dei capitali. Nel 2018 AIM Italia si è progressivamente consolidato come uno strumento ideale di crescita per le PMI dinamiche e competitive, in cerca di capitali per finanziare i progetti di crescita. Siamo certi che la quotazione di Powersoft contribuirà ad accelerare il percorso di crescita per linee interne ed esterne dell’azienda”.

Luca Peyrano, Amministratore Delegato di ELITE, ha invece sottolineato :“Un’altra società ELITE debutta sui mercati di Borsa Italiana, la seconda in poco meno di un mese a dimostrazione di come ELITE sia in grado di fornire gli strumenti necessari alle società più ambiziose che puntano alla crescita, allo sviluppo e al progresso. Siamo felici che Powersoft abbia scelto AIM Italia, mercato che attrae da un lato un numero crescente di società di qualità e dall’altro una platea di investitori sempre più ampia”.

Luca Lastrucci, Amministratore Delegato di Powersoft S.p.A., ha dichiarato: “La quotazione al mercato dei capitali rappresenta sicuramente una tappa storica e per certi versi naturale nel percorso di crescita di Powersoft. Negli ultimi anni ci siamo preparati per poter effettuare operazioni come questa, rafforzando la squadra con figure professionali altamente qualificate e adeguando i nostri processi interni anche con l’ausilio di strumenti gestionali avanzati. Il risultato dell’IPO ci consentirà di avere maggiore slancio nel percorso di crescita che stiamo portando avanti con determinazione e ci permetterà di cogliere nuove opportunità di business e di partnership. Ringraziamo gli investitori che hanno deciso di affiancarci in questo progetto e tutte le persone che hanno collaborato con noi in questo periodo per l’ottenimento di questo storico traguardo”.