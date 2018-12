Borsa Italiana: la società ELITE Techedge debutta su MTA

La società ELITE Techedge, specializzata nel settore della tecnologia e advisory che si occupa di supportare le aziende in tutte le iniziative di trasformazione digitale, debutta oggi sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana.

Si tratta della trentasettesima ammissione del 2018, la quinta MTA. La società,entrata nel programma ELITE a novembre 2015, ha compiuto un percorso formativo e di coaching cogliendo appieno le opportunità offerte da ELITE e dal suo network. Si tratta della diciannovesima società italiana ELITE che si quota sui mercati di Borsa Italiana. In fase di collocamento Techedge ha raccolto 12,6 milioni di euro. Banca IMI e Intermonte hanno agito come coordinatori dell’offerta. Banca IMI ha inoltre agito come sponsor.

Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto Techedge sul mercato principale di Borsa Italiana. La quotazione rappresenta un passo fondamentale che consentirà all’azienda di accelerare la realizzazione dei propri ambiziosi progetti e consolidare il percorso di sviluppo già intrapreso con l’obiettivo di valorizzare una storia di successo”.

Luca Peyrano, Amministratore Delegato di ELITE, ha detto:“In poco meno di un mese un’altra società ELITE ha scelto la strada della quotazione, un’importante traguardo per Techedge che attraverso il programma ELITE si è potuta preparare con gradualità alla Borsa, servendosi dei vari strumenti messi a disposizione. L’obiettivo di ELITE è sostenere la crescita delle società più ambiziose e supportarle per potersi strutturare, comprendere il linguaggio e le aspettative degli investitori e confrontarsi con altre società quotate”.

Domenico Restuccia, Fondatore e Amministratore Delegato di Techedge, ha infine commentato:“Siamo fieri di essere qui oggi in Borsa Italiana, poiché questo momento rappresenta una testimonianza concreta della bontà della nostra visione, della nostra forza e della nostra determinazione. Abbiamo l'ambizione di poter rappresentare un soggetto unico e senza precedenti: agile e innovativo come una start-up ma globale come i clienti che accompagniamo nel processo di trasformazione digitale”.