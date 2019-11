Borsa Italiana ospita l'AIM Investor Day 2019 di IR TOP Consulting

Si è svolta oggi la VI Edizione di “AIM INVESTOR DAY”, evento organizzato per PMI e Investitori Istituzionali da IR Top Consulting in collaborazione con Borsa Italiana e PMI Capital.

L’AIM Investor Day, evento annuale dedicato al confronto tra Società AIM e Investitori Istituzionali, ha visto la presenza di circa 150 investitori qualificati operanti sul mercato italiano e internazionale (banche, fondi di investimento, family office).

L’evento ha previsto la partecipazione di un panel di esperti sul tema “Il processo di quotazione su AIM Italia” e ben 23 società hanno presentato modello di business, risultati economico-finanziari e strategie di crescita: FOPE, GIBUS, CONFINVEST, LONGINO & CARDENAL, CLABO, PORTOBELLO, CYBEROO, ILPRA, FINLOGIC, NOTORIOUS PICTURES, MONNALISA, CIRCLE, COSTAMP GROUP, ABITARE IN, KOLINPHARMA, DIGITOUCH, NET INSURANCE, BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, WEBSOLUTE, SCM SIM, MAILUP, ICF GROUP, MATICA FINTEC.

AIM Investor Day 2019: l'intervista di Affaritaliani.it a Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets



Brigante, Borsa Italiana: "AIM Investor Day consente alle società quotate di presentarsi agli investitori"

"L’AIM INVESTOR DAY è una delle tante iniziative che in questi anni l’AIM ha avuto modo di valorizzare", ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets, "L’evento consente alle società quotate di potersi presentare agli investitori nuovi e storici, raccontando loro il proprio modello di business. Un’attività sana di investor relator significa esser trasparenti anche nei momenti negativi dell’anno. Per noi è uno stimolo poter collaborare. Il mercato AIM nel 2019 batterà il record: continuiamo a ricevere IPO e crediamo di poter superare i numeri dello scorso anno. L’AIM Italia si conferma come mercato numero uno in Europa”.

AIM Investor Day 2019: l'intervista di Affaritaliani.it a Anna Lambiase, Amministratore Delegato IR TOP Consulting



Lambiase, IR TOP Consulting: "L'obiettivo è creare un interesse sui titoli e far incontrare domanda e offerta di capitale"