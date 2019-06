Borsa, Mediaset scatta dopo la creazione di Media for Europe

Borsa: Mediaset scatta (+5,75%) dopo creazione Media for Europe

La creazione di una holding in Olanda in cui conferire le attivita' di Mediaset in Italia e Spagna fa bene al titolo del Biscione, che a poco piu' di mezz'ora dall'apertura sale del 5,75%. Gli attuali azionisti delle due societa' riceveranno azioni della holding, denominata Media For Europe; fatto salvo il diritto di recesso, Fininvest avra' il 35,4% del capitale di Mfe.

Sulla base degli annunci, l'operazione potrebbe avere un impatto positivo sull'utile gia' dal 2020; rimane da capire tuttavia il ruolo di Vivendi, che potrebbe bloccare l'operazione per quanto e' stabilito nelle clausole sul recesso. Con l'operazione, ha spiegato stamattina agli analisti il cfo di Mediaset Marco Giordani, il gruppo "vuole sfruttare il vantaggio di muoversi per primo" e creera' efficienze per oltre 100 milioni al 2023.

Borsa: Europa apre in rialzo, effetto accordo Usa-Messico

Le Borse europee aprono in positivo dopo l'accordo tra Usa e Messico che di fatto impedisce l'introduzione di nuovi dazi. Gli investitori del Vecchio continente intanto attendono gli sviluppi delle trattative tra gli Stati Uniti e la Cina sul commercio globale. Sul fronte valutario l'euro e' in lieve rialzo sul dollaro. In avvio sono positive Parigi (+0,34%) e Madrid (+0,51%). Piatta Londra (+0,02%) mentre Francoforte e' chiusa per festivita'.

Titoli Stato: spread stabile sul filo dei 260 punti in avvio

Avvio stabile sul filo dei 260 punti per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale segna attualmente 260,7 punti, contro i 262 della chiusura di venerdi', quando si e' toccato anche un minimo di 255 dopo la diffusione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti che hanno aperto la strada a un possibile taglio dei tassi a stelle e strisce. Il rendimento dei Btp si colloca al 2,37%.