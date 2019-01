Borsa, Milano apre in calo. Fca scivola dopo la multa Usa sui diesel

Piazza Affari in calo: pesa rallentamento economia cinese

Avvio di seduta in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,41% a 19.100 punti. Calo che si sta poi intensificando dopo le prime battute. A preoccupare il mercato c'e' il rallentamento dell'economia cinese, con l'inflazione in frenata e i prezzi alla produzione che hanno segnato l'aumento piu' ridotto da 2 anni. Anche sul fronte banche centrali, le minute della Fed non hanno riservato sorprese sul tono 'prudente' che terra' la Banca centrale europea: oggi saranno diffuse quelle della Bce mentre in serata parlera' il presidente della banca centrale Usa, Jerome Powell.

Fca: scivola in Borsa con multa Usa su diesel

In particolare, avvio di seduta pesante a Piazza Affari per Fca, che sconta le indiscrezioni di stampa secondo cui la casa automobilistica paghera' oltre 650 milioni di dollari per chiudere il contenzioso negli Usa sulle emissioni diesel. Il titolo cede il 2,3% a 13,44 euro.