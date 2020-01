Borsa, Milano chiude a +1,4% la prima seduta del 2020

Partenza del nuovo anno con il botto per il mercato azionario, che chiude la prima seduta del 2020 con un guadagno dell'1,40% del Ftse Mib, a 23.836 punti. All Share +1,37%. Un rialzo targato Cina, dovuto alle notizie positive riguardanti prima la decisione della banca centrale del paese di ridurre i requisiti di riserva per gli istituti di credito, con cio' liberando liquidita'; in secondo luogo dall'annuncio del presidente Trump che a meta' gennaio sara' firmato l'accordo di fase 1 sui dazi. In Piazza Affari evidenza per i gruppi attivi sul mercato cinese, come Cnh (+2,81%) e Pirelli (+4,01%). Bene le banche, con Unicredit +3,59%, Intesa +1,38%, Bper +2,50%, e i finanziari, con Fineco, Azimut, Unipol. Ancora giu' Atlantia (-3,03%) dopo che il leader del M5s Luigi Di Maio e' tornato a chiedere a gran voce la revoca della concessione autostradale. Altri guadagni nell'energia per Eni, Enel e Italgas (+2,28%), mentre i difensivi Snam e Terna segnano il passo. Su Juventus (+2,21%) che ha concluso l'aumento di capitale, Stm chiude con un +3,30%.