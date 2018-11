Borse europee perdono tonicità, Milano piatta per banche

Le Borse europee partono bene e poi perdono tonicita', soprattutto Milano, che diventa piatta. Le piazze azionarie europee restano positive ma perdono terreno, dopo un avvio sprint, trainato dalle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve. Jerome Powell ha sostenuto ieri che i tassi di interesse Usa sono vicini al "livello neutro" per l'economia, che "non stimola o rallenta la crescita", di fatto non escludendo un rallentamento nei rialzi dei tassi di interesse Usa. A pesare in Europa e in Italia e' il comparto delle banche. Deutsche Bank perde oltre il 3%, dopo le accuse di riciclaggio di denaro sporco. Londra avanza dello 0,8%. Milano e' la peggiore e sale dello 0,05%. Francoforte avanza dello 0,28% e Parigi dello 06%.

Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund a 291 punti, lo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,252%.