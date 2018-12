Borsa, Milano oscilla attorno alla parità. Bene Mediobanca. Spread stabile

Borsa, Milano oscilla attorno alla parità. Bene Mediobanca

Complici le chiusure negative delle piazze asiatiche e quella di ieri a Wall Street Piazza Affari e' partita in calo per poi risalire sui livelli di ieri e, dopo un'ora, tornare a scendere (-0,44%). I mercati attendono la nuova versione della manovra rivista al Senato, mentre a livello internazionale guardano con preoccupazione a un nuovo aumento del costo del denaro da parte della Federal Reserve. L'andamento del greggio, con le quotazioni in calo, mette sotto pressione i petroliferi, con Saipem e Tenaris vendute. E' contrastato il settore bancario, in cui spicca l'andamento positivo di Mediobanca. Soffre il lusso, con Ferrari e Moncler in calo, mentre nell'industria tiene Leonardo. Bene titoli difensivi come A2A ed Enel.

Borse europee: aprono in calo su scia Wall Street

Le Borse europee aprono in calo. Pesano la chiusura pesante di Wall Street e le incertezze sulle prospettive di crescita globali. Gli investitori inoltre attendono le riunioni della Federal Reserve (che domani annuncera' la decisione sui tassi Usa) e della Boj. A Parigi il Cac 40 perde lo 0,55% a 4.773,19 punti, a Londra l'Indice Ftse 100 cede lo 0,51% a 6.738,49 punti e a Francoforte il Dax lo 0,26% a 10.744,28 punti. Apertura negativa anche per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib di Piazza Affari lascia sul campo lo 0,51% a 18.598 punti mentre l'All Share lo 0,46% a 20.386 punti.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre stabile a 272 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 272 punti contro i 271 della chiusura di ieri. Il rendimento resta sotto al 3% al 2,967%. Giovedi' scorso il differenziale era sceso fino a un minimo di 261 punti, il livello piu' basso dal primo di ottobre.