Borsa, Milano parte in calo: scivolone Stm con allarme-Apple

Inizio di giornata in territorio negativo per Piazza Affari: a Milano il Ftse Mib perde lo 0,52%, mentre sul fronte obbligazionario lo spread bund-btp risale sopra i 255 punti base. Generalmente positivo, dopo le difficolta' di ieri, il settore bancario, capitanato da Intesa Sanpaolo (+1,02%); bene anche gli assicurativi, con Generali e Unipol, che salgono rispettivamente dello 0,3 e dello 0,5%. Soffrono industria e lusso, ritracciano i titoli piu' difensivi dopo i rialzi di ieri. Da segnalare lo scivolone di Stm, che perde il 7%, dopo che Apple ha rivisto al ribasso le stime sull'andamento dei ricavi del primo trimestre. Cerca un recupero Telecom Italia, che si riavvicina a quota 50 centesimi. Fra i titoli a minor capitalizzazione ancora sospesa Carige, dopo l'intervento di ieri della Bce; consolidano i balzi di ieri Safilo, che ha chiuso l'aumento di capitale da 150 milioni, e doBank.

Borse europee: aprono in calo dopo 'allarme' di Apple

Le Borse europee aprono in calo dopo l'allarme sulle vendite del 2019 di Apple. Ieri sera il ceo di Apple Tim Cook, ha rivisto al ribasso le sue previsioni sul fatturato per il primo trimestre fiscale, a causa del calo delle vendite in Cina. Le azioni del gigante tecnologico sono crollate del 7,6% nell'after hour, trascinando il valore di mercato sotto i 700 miliardi di dollari. Anche i listini asiatici sono deboli. In Europa, Londra arretra dello 0,67% a 6.689 punti. A Milano l'indice Ftse Mib che segna -0,66% a quota 18.211. Francoforte scende dell'1,07% a 10.467 punti e Parigi dell'1,01% a 4.641 punti.